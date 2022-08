Item van de week: de avondjurk

Wat het is:

Met trouwseizoenen en -evenementen op retour zijn avondjurken steeds meer in trek bij consumenten die op zoek zijn naar iets voor elke gelegenheid. Een avondjurk is meestal een jurk die tot op de grond valt en ontworpen is voor speciale gelegenheden, maar verschillende merken hebben hun eigen versie van het model ontworpen, waardoor ze niet voor één gat te vangen zijn. Of het nu voor een huwelijk is, een afstudeerfeest of een werkevenement, de avondjurk is geschikt voor veel gelegenheden waar de drager een echt statement wil maken en eventueel voor één avond iets nieuws en gewaagds wil uitproberen.

Foto: Karl Lagerfeld

Waarom je het wilt hebben:

In overeenkomst met de heropleving van evenementen en bruiloften, herstelt de categorie avondkleding zich eindelijk en staan avondjurken opnieuw in de belangstelling. Trendy of niet, een groot aantal klanten met drukke sociale kalenders zullen op zoek zijn naar mogelijk unieke stukken voor elke gelegenheid. Daarnaast vond onlangs ook de meest recente editie van Haute Couture Week plaats, met een spetterende finale in begin juli met diverse beroemdheden en ontwerpers die het evenement in Parijs bijwoonden. Haute Couture Week kreeg voor het eerst sinds een aantal jaar een prominentere plek op de modekalender, maar avondkleding speelde in de AW22/23 modeshows ook een grotere rol.

Foto: Angelika Jozefczyk

Waar hebben we het gespot:

Terwijl tijdens Haute Couture Fashion Week merken zoals Balenciaga, Schiaparelli en Jean Paul Gaultier alternatieven voor avondkleding presenteerden, hielden veel ontwerpers tijdens de AW22-modeshows zich aan meer draagbare, maar elegante ontwerpen. Zo presenteerde Altuzarra een reeks lange jurken met print, terwijl Rixo en Alberta Ferretti voor metallic stoffen kozen met vintage geïnspireerde silhouetten. Jason Wu ontwierp een strakke lijn avondkleding, met gestructureerde avondjurken in opvallende enkele kleuren. Een opvallende trend was de volle rok, zoals te zien in de shows van Christian Siriano, Carolina Herrera en Off-White, waarbij gespeeld werd met gelaagd gaas om dramatische, oversized vormen te creëren.

Foto: The Kooples

Hoe met je het stylen:

De avondjurk behoeft geen tierlantijnen, omdat hij ontworpen is om moeiteloos impact te maken. Om hem tot leven te brengen, spelen accessoires echter een grote rol. Haal inspiratie uit de huidige Gen-Z trends door de jurk te combineren met een klein, Y2K-achtig tasje of, voor de oudere consument, een opvallende clutch, die veel door ontwerpers werd toegepast in metallic stoffen met grote stiksels. Tot de schoenstijlen die er goed bij passen behoren plateauzolen met gesp of zwaar versierde schoenen met kittenhak voor wat extra glamour. Maak de outfit compleet met een paar eenvoudige accessoires die de kleur of de print complementeren.

Foto: Dorothee Schumacher

De avondkledingcategorie staat weer in de schijnwerpers nu consumenten weer drukkere sociale agenda’s hebben. Klanten zijn op zoek naar unieke stukken die ze tijdens diverse speciale gelegenheden kunnen dragen, die na twee jaar van strenge maatregelen weer mogen plaatsvinden.

Image: Madewell

