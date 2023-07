Item van de week: de babydoll jurk

Wat het is:

Dit populaire silhouet heeft de afgelopen jaren veel stof doen opwaaien en is dat ook in de collecties van de komende seizoenen blijven doen. Vroeger was de jurk alleen een kledingstuk dat werd bestempeld als nachtmode voor vrouwen, maar nu heeft het een andere naam gekregen en is het zowel in de lingerie als in kleding een trend. De jurk bestaat meestal uit een bralette met een aangesloten, loszittende rok die valt tot op de bovenbenen. Veelvoorkomende varianten van merken hebben kenmerken zoals pofmouwen, gelaagde rokken of roezels.

Credits: French Connection

Waarom je het wil hebben:

De babydoll jurk werd populair op sociale media nadat vele iteraties van het silhouet viraal gingen dankzij opvallende, high street ontwerpen en de voorkeur van influencers. Sinds het virale moment is de stijl bekendheid in de avondkledingcategorie blijven genereren als mini alternatief voor jurken en maxi-jurken. De jurk is vooral aantrekkelijk voor jonge, trendy consumenten die op zoek zijn naar een gewaagder alternatief voor de standaard avondkledingopties. Het stuk is een leuke toevoeging aan collecties in deze categorie, vaak in pastelkleuren en prints in overeenstemming met de verfrissende vorm.

Credits: La Ligne

Waar we het gezien hebben:

Ondanks het feit dat de babydoll jurk vooral in de lente/zomer te zien is, verschijnt de jurk regelmatig in FW23-collecties in iteraties die vooral varieerden qua materiaal. Zimmermann koos bijvoorbeeld voor een pastelgroene ruit voor zijn eigen versie, die ook compleet was met een rok met noppenzoom en oversized mouwen. Carolina Herrera presenteerde haar versie van de babydoll met goudmetallic stof die die veel textuur had en hielp om de overdreven rok te vormen. Harris Reed's Nina Ricci liet het silhouet ook zien, met een grote tule rok in een stippenstof die zich uitstrekte over het hele lichaam van het model.

Credits: Madewell

Hoe te stylen:

De babydoll jurk is op zichzelf al een statement outfit en doet het goed als losstaand stuk. Het is het gebruik van accessoires die dit item echt tot leven kan brengen, waarbij je het beste kunt experimenteren met soortgelijke leuke, speelse stukken. Combineer de jurk overdag met kleurrijke sneakers of sandalen met print, waardoor het een comfortabel alternatief is voor zomerse dagen. Voeg een kleine leren schoudertas en eenvoudige accessoires aan toe om de look af te maken. ‘s Avonds kun je er ook een paar retro plateauhakken in een contrasterende tint of gepolijste loafers aan toevoegen om een vintage look te creëren.

Credits: Madewell

Hoewel de babydoll jurk niet bepaald als een praktische stijl wordt beschouwd, is het toch een leuk alternatief voor de typische avondkleding en brengt speelsheid in de categorie op een vintage geïnspireerde manier. Voor seizoen AW23 speelden ontwerpers met volume en materialen om hun eigen kijk op de jurk te laten zien, wat suggereert dat de jurk de komende seizoenen in de mode kan blijven.

Credits: French Connection