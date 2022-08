Item van de week: de baggy jeans

Wat het is:

Terwijl losvallende jeans de afgelopen maanden al erg populair zijn geworden, wordt deze trend in de komende seizoenen naar een hoger niveau getild. Ontwerpers hebben voor AW22 en SS23 steeds meer op ruimvallende baggy jeans aangestuurd, het resultaat van het samenvoegen van twee populaire trends – de losse pasvorm en de lage taille. Het resultaat, vaak ook de ‘dad jeans’ genoemd, is denim dat overdreven los op de taille hangt en met ruimvallende snitten, vergelijkbaar met die van de hiphop- en skaterbeweging uit de jaren negentig. Terwijl de look dit seizoen het vaakst voorkwam tijdens de herenmodeshows, wordt het ook gedragen door populaire, vrouwelijke beroemdheden en in gendervrije collecties, elk met een eigen draai.

Foto: Superdry

Waarom je het wilt hebben:

Net als de losse pasvorm, vervangen ruimvallende jeans de eens zo populaire ‘mom’ en ‘skinny’ jeans modellen die door Gen Z’ers zijn afgewezen ten gunste van meer comfortabele en maatinclusieve denim. De trend ontstond uit het verlangen van een jongere doelgroep naar mode uit het verleden, met name uit de jaren 90 en 2000, die samengevoegd zijn om de inmiddels beruchte Y2K-trend te vormen die de modeshows en winkels domineert. Nostalgische looks, zoals de baggy jeans, hebben het voortouw genomen in deze beweging, waarbij veel jonge consumenten experimenteren met de basisstijlen. Ruimvallende jeans spelen verder in op de lifestyle-trends waar comfort een prioriteit is, een voortvloeisel uit de ‘thuiswerk’ cultuur die in de afgelopen twee jaar ontstond.

Foto: Nudie Jeans

Waar is het gespot:

Deze trendy jeans-snit werd op de catwalks van meerdere op de jeugd gerichte merken gesignaleerd, die waarschijnlijk de jonge consument wilden aanspreken. In de excentrieke JW Anderson-collectie werden, bijvoorbeeld, oversized jeans gecombineerd met losse truien voorzien van fietssturen of gelaagde T-shirts met uitsnijdingen. De jeans met meerdere zakken van Hed Mayner werden gepresenteerd in combinatie met een gewatteerd denim bomberjack, terwijl Y/Project van Glenn Martens de ruimvallende snit creëerde met aangerimpelde technieken om een uniek silhouet te creëren. Ondertussen presenteerde Vetements een niet-binaire collectie met minder opvallende versies van distressed of extra lange denim. Voor de laatste show van Virgil Abloh voor Louis Vuitton, liet de ontwerper zich inspireren door de muzikale oorsprong van de baggy jeans met modellen die gestyled werden met een rugzak in de vorm van een stereo.

Foto: Jack & Jones

Hoe moet je het stylen:

Laat je in overeenstemming met de oorsprong van de baggy jeans inspireren door de nostalgische skater- en hiphopkleding van de jaren negentig en vroege jaren 2000, maar maak het moderner en meer gekleed voor een jonge, moderne doelgroep. Combineer een ruimvallende spijkerbroek bijvoorbeeld met een oversized trui, gedragen over een overhemd, met skaterschoenen, en maak de outfit compleet met schakelkettingen of andere eenvoudige accessoires. Voor meisjes kunnen de jeans het beste gecombineerd worden met een cropped T-shirt of top met smalle bandjes, zoals de stijliconen uit de jaren nul ze droegen, en voeg een opvallende riem of accessoires met kleuraccenten toe voor een beetje speelsheid. Wees niet bang om het baggy-thema door de voeren in een outfit, zoals bijvoorbeeld met een ruimvallende blazer.

Foto: Only

Blijf ‘on trend’ en in trek bij de jongere generatie met ontspannen stukken geïnspireerd op ‘vintage’ ontwerpen. Ruimvallende jeans zijn een perfecte manier om in te spelen op de behoefte aan comfort, terwijl de huidige Y2K-trend daarmee ook wordt aangesproken.

Image: Levi's

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk . Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.