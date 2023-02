Item van de week: De baret

Wat het is:

De baret is een hoofddeksel dat zijn oorsprong vindt in Frankrijk, waar de commerciële productie van het ontwerp in de 17e eeuw begon. De stijl werd een algemeen modeaccessoire onder vrouwen in de regio rond de jaren 1920, maar kwam later in de massamode terecht dankzij Coco Chanel, die wordt genoemd als de eerste ontwerper die de baret op de catwalk gebruikte. Door haar invloed won de hoed aan populariteit in andere landen, waaronder de VS, waar hij snel werd overgenomen. Nu heeft de stijl een wereldwijde aantrekkingskracht en is hij in de mode verankerd als een fundamentele hoedenstijl voor elk seizoen.

Image: Barts

Waarom je hem wilt hebben:

Doordat de baret een vaste waarde is in de mode, heeft hij een wereldwijde aantrekkingskracht en dus een brede potentiële markt. Alternatieve versies van het ontwerp worden vervaardigd in verschillende materialen, van leer tot imitatiebont tot wol, waardoor het een item is dat geschikt is voor elk seizoen, met opties voor bijna elk weertype. Hoewel het ook bekend is dat mannen de stijl dragen, zijn de laatste jaren van vitaal belang geweest voor de ontwikkeling van genderloze mode, waardoor het nog meer opvalt in mannenkleding, zoals blijkt uit de SS23 ontwerperscollecties.

Image: Madewell

Waar we het gezien hebben:

Kenzo was de grootste toepasser van de baret voor het seizoen SS23, als toevoeging aan de mix van collegiaal geïnspireerde kleding en utility wear van het merk. Oversized baretten waren te zien bij zowel mannelijke als vrouwelijke modellen, versierd met prominente motieven en vaak met hangende rekeningen. Ook Moschino nam de baret onder handen, met dierenprint als belangrijkste vorm, terwijl Emporio Armani voor zijn eigen show koos voor een meer minimalistische versie. Het ontwerp was ook te zien in de populaire Netflix-serie Emily in Paris, waarin veel van de personages de hoedstijl in felle kleurtinten dragen.

Image: Betmar

Hoe te stylen:

Hoe de baret te stylen zit hem vooral in de manier waarop hij gedragen kan worden. Terwijl de meest geziene vorm is om de stijl op het achterhoofd te dragen, met de onderkant aan de basis van de nek, is de 'klassieke' stijl waar het direct op het hoofd wordt geplaatst met een lichte kanteling naar de zijkant. Een alternatieve hoek is om de baret boven op het hoofd te plaatsen, waarbij de hoofdband boven de wenkbrauwen zit, terwijl de rest van het materiaal wordt ingestopt om een platte pet-look te krijgen.

Image: Kangol

De baret is een cultureel historisch item dat eeuwenlang stand heeft gehouden en een soort hoofdbestanddeel is geworden in de modewereld. De opkomst van genderloze mode en de plaats ervan in de populaire cultuur hebben het afgelopen jaar geholpen terrein te winnen, waardoor het de komende maanden in de schijnwerpers blijft staan.

Image: Tamaris

Vergelijkbare items die beschikbaar zijn om te (voor)bestellen zijn te vinden op de FashionUnited Marketplace. Je kunt ze vinden door op deze link te klikken.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.