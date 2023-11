Item van de week: de Bermuda short

Wat het is

Zoals veel op maat gemaakte items vandaag de dag, ligt de basis van de bermuda short stevig verankerd in het leger, voor het eerst ontworpen om te voldoen aan de behoeften van het Britse leger die op zoek waren naar een uniform dat paste bij het tropische weer van hun koloniën. Tegen het begin van de 20e eeuw werd het kledingstuk aangepast voor zakenmensen en later voor toeristen. Het veranderde in een modieus kledingstuk. De populariteit nam vanaf dat moment alleen maar toe en nu is de look een standaard silhouet in de garderobe van zowel mannen als vrouwen. De term Bermuda is meestal van toepassing op shorts tot de knie. De short valt meestal in de categorie vakantiekledij of maatkleding.

Guess. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wilt hebben

In tegenstelling tot korte broek stijlen met een meestal kortere zoomlijn, biedt de bermuda short wat beschouwd kan worden als een comfortabelere lengte voor diegenen die een kledingstuk willen dat een groter deel van de huid bedekt. Wat ook opvalt is het vermogen van het kledingstuk om zich niet over te geven aan één enkele categorie, maar in plaats daarvan onder meerdere valt, afhankelijk van het ontwerp zelf. Dit betekent dat de bermuda te zien is in collecties die variëren van casual sportkleding of atletiekkleding tot formele garderobes en verfijnde luxe. De stijlen variëren zo enorm dat er nu een ontwerp van Bermuda shorts is dat in bijna elke merkidentiteit past.

Street One. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waar we het hebben gezien

Met de overvloed aan maatwerk op de SS24 catwalk, kon het niet anders dan dat de Bermuda short ook opdook in verschillende collecties en ze stelde niet teleur. Bij Burberry, Simone Rocha en LGN Louis Gabriel Nouchi hield men inderdaad vast aan de klassieke stuks met strakke plooien en getailleerde vormen. Andere modehuizen, zoals Marimekko, Givenchy en Sacai, kozen voor meer oversized silhouetten ondanks dat de short gecombineerd blijft worden met bijpassende geknoopte blouses. Ondertussen kregen de Bermuda's meer sportieve invloeden bij Wales Bonner en Paolina Russo, waar hoodies, prints en netstof de looks compleet maakten.

Ralph Lauren. Credits: FashionUnited Marketplace.

Hoe te stylen

In het dagelijks leven kunnen de bermuda's goed samengaan met een linnen overhemd met knopen of een ruimvallend T-shirt, perfect voor op het strand of even een boodschap te doen. Combineer het item met een leren cross-body tas en sneakers om de moeiteloos stijlvolle outfit compleet te maken. Voor een streetwear-look kan dit vervangen worden door enkellange sokken, sneakers en een oversized t-shirt met grafische print. Als de shorts in een formelere omgeving gedragen worden, gebruik dan, indien mogelijk, hun bijpassende tegenhanger.- meestal een blazer - die je over een nette geknoopte blouse draagt en combineert met strakke leren schoenen of enkellaarsjes.

United Colors of Benetton. Credits: FashionUnited Marketplace.

De bermuda short was al een klassieker maar is nu alleen nog maar populairder geworden op de catwalk in de collecties van de afgelopen seizoenen. SS24 lijkt echter het moment te zijn waarop het item haar hoogtepunt heeft bereikt. Van sportkleding tot meer formele maatkledij, er is nu een grotere variatie aan stijlen beschikbaar en en dus meer keuze voor de consument.

Adidas. Credits: FashionUnited Marketplace.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking: Veerle Versteeg.