Item van de week: de blazer

Wat het is:

Beeld: YAS

Waarom je het wil hebben:

Blazers zijn altijd al een vast onderdeel geweest van formele kleding en sinds kort ook van casual kleding, maar in AW23 bereikte de stijl nieuwe hoogten in de vorm van kleding die structureel gedragen wordt. Een blazer is meestal een jasje, soms gedragen met een bijpassende broek, dat lijkt op een pak maar een meer casual snit heeft. Ontwerpers gebruikten het silhouet om mee te experimenteren in hun collecties, met unieke vormen en verhoogde details die het klassieke kledingstuk nieuw leven inbliezen. Dit gebeurde vooral in de vorm van verstelbare riemen die zandloperfiguren vormden of met prominente schouders, die deden denken aan het power suit.

Blazers zijn een standaardonderdeel van de alledaagse en formele garderobes en dat zal elk seizoen zo blijven. Dit maakt ze een ideale optie om regelmatig naar terug te keren voor collecties, omdat ze het hele jaar door relevant blijven. Deze nieuwe versies brengen echter een broodnodige update van de stijl en bieden een frisse kijk op kantoorkleding voor consumenten die hun formele looks willen verfijnen of gewoon hun casual collectie willen opwaarderen. De nieuwe look van de blazer biedt de kantoormedewerkers een jong alternatief voor het typische standaard pak.

Beeld: Selected Femme

Waar we het hebben gezien:

Blazers waren overal te zien op de AW23catwalk, sommige in het standaardsilhouet dat gewoonlijk voor de jasstijl wordt gebruikt, terwijl anderen de look opfleurden met bijgewerkte details. Versace koos bijvoorbeeld voor afgeronde mouwen die haar Barbie-roze tweedelige look definieerden, terwijl Dries van Noten het lijf van de blazers verlengde door ze net boven de knie te laten zitten in een nieuwe kijk op oversized snitten. Veel andere ontwerpers legden daarentegen de nadruk op de schouders, met name die van Saint Laurent, Vivienne Westwood en Thom Browne, die elk een reeks torenhoge vormen lieten zien die een nieuwe betekenis gaven aan power suits.

Image: S. Oliver

Hoe te stylen:

Voor casual wear werkt de blazer goed met jeans met hoge taille, wijde pijpen of een loszittende broek en een eenvoudig T-shirt, waardoor je hem zelfs naar de supermarkt kunt dragen. Draag er een paar sneakers bij voor nog meer comfort, of maak de outfit leuker met laarzen met hakken en wat eenvoudige accessoires voor 's avonds. Voor modieuze formele kleding combineer je de blazer met een bijpassende broek of rok in dezelfde kleur. Leg het over een oversized of getailleerd effen overhemd en voeg kitten heels of loafers toe om de look af te maken.

Beeld: Selected Femme

De blazer is een item dat een update biedt voor een standaard jasje dat seizoen na seizoen terugkeert en een integraal onderdeel is geworden van de dagelijkse garderobe. Voor AW23 experimenteerden ontwerpers met silhouetten en vormen, waarmee ze een jonge look op de catwalk brachten die is vertaald naar de collecties in de winkelstraten en het topsegment.

Beeld: United Color of Benetton