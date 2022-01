Item van de week: de cape

Wat het is:

Foto: Studio Eva D.

Waarom je het wilt hebben:

Foto: aaa/unbranded

Waar we het hebben gezien:

Foto: Helen Kaminski

Hoe je het moet stylen:

Foto: Comma

Foto : Karl Lagerfeld

Vergelijkbare artikelen zijn beschikbaar voor (pre)order in de FashionUnited Marketplace. Klik hier

De cape biedt een sjiek alternatief voor zowel de sjaal als de jas, en de stijlopties zijn oneindig. Of je nu de voorkeur geeft aan een vrouwelijk silhouet, een utilitaire vorm of een klassieker stuk, de cape kan zich gemakkelijk aanpassen aan de smaak van elke drager. Meerdere ontwerpers hebben de look toegepast voor het voorjaar/zomer 2022-seizoen met creaties die uiteenlopen van lichte poncho-modellen tot meer dramatische enkellange mantels. Capes hebben een vrij lange en gecompliceerde geschiedenis die teruggaat naar rond 1088, toen ze veel gedragen werden door leden van de hoogste sociale kringen. Wat ooit als een eenvoudig, cirkelvormig stuk stof met sluiting aan de hals begon werd een stuk dat maatwerk en hoogwaardig stikwerk vergde. Ondanks dat de cape niet langer uitsluitend geassocieerd wordt met royalty en fictieve figuren, is hij nog steeds een zeer populair kledingstuk dat jaar na jaar steeds opnieuw wordt vormgegeven.Als artikel dat voor ieder seizoen geschikt is, is de cape veelzijdiger dan de meeste andere jasmodellen. Het staat bekend als een tijdloos stuk dat elk jaar opnieuw weer populair wordt en haast niet weg te denken is uit het modebeeld. Een van zijn meest bepalende elementen, waardoor het ook zo’n lange levensduur heeft, is de verscheidenheid van het aanbod, met onbeperkte vormen en silhouetten waardoor het zo goed aan te passen is aan de huisstijl van een merk en uiteindelijk een bepalend of kenmerkend stuk in de collectie wordt. In dit opzicht fungeert de cape als handige statement zonder te gewaagd te zijn. Daarnaast is het dankzij zijn tijdloosheid een mooie investering voor klanten, een stuk waarvan ze zeker kunnen zijn dat het altijd in de mode blijft, een functie heeft en ze iets extra’s geeft.Capes kwamen veelvuldig voor in de SS22 modeshow van Valentino, waarbij de creatief directeur van het huis, Pierpaolo Piccioli, de klassieke stukken van het merk nieuw leven inblies. De collectie bestond uit bestond uit lange jurken met golvende sleep, tentachtige blouses en losstaande creaties versierd met glinstering, waarmee hij een ode bracht aan het verleden van het Italiaanse modehuis. Louis Vuitton verwees ook naar het verleden met inspiratie uit de jaren twintig voor de collectie ter ere van de 200ste verjaardag van het merk. Het alternatieve gebruik van de cape was te zien in een zilveren rok die over de schouders gedrapeerd werd gedragen, samen met een spijkerbroek voor een glam-rock uitstraling. Onder de meer dramatische stijlen bevonden zich pluizige slepen, silhouetten met opgebolde zoom en soepele stippenprints. Ondertussen koos Andreas Kronthaler voor een volslagen alternatieve benadering voor de confectiecollectie van Vivienne Westwood, met een popachtige rubberen jurk en cape. Tenslotte maakte Naomi Campbell haar opwachting tijdens de presentatie van Lanvin gehuld in een soepele cape van chiffon, waarmee ze de show op dramatische wijze afsloot.Terwijl veel ontwerpers kiezen voor theatrale interpretaties, bestaat de cape ook als draagbaarder buitenkledingstuk dat consumenten dagelijks kunnen dragen. Het open ontwerp biedt dragers de perfecte gelegenheid om met laagjes te werken en een beetje flair toe te voegen aan hun outfit, wat met normale jassen niet echt mogelijk is. Een klassiek silhouet, veelal voorzien van een ruitmotief, gaat goed samen met een leren rok, kabeltrui en kniehoge laarzen, terwijl extra grote regen-capes het beter doen met nauwsluitende outfits. Ondertussen kunnen dramatische modellen tot op de kuit een alledaagse spijkerbroek en laarzen iets extra’s geven. Maar als de drager zin heeft in iets gedurfd, dan kunnen modellen tot op de kuit ook mooi zijn met soepele halflange jurken, waardoor de cape onmiddellijk een stuk voor de avond wordt.We vallen misschien in herhaling, maar de cape is tijdloos. Hij bestaat al honderden jaren, en heeft daarmee veel mode- en historische trends doorstaan en blijft tot op de dag van vandaag een statement item. Met onbeperkte silhouetten en een scala aan ontwerpstijlen, is het een stuk dat een collectie kan definiëren en diverse merkidentiteiten tot leven kan brengen, terwijl het ook een breed publiek aanspreekt als een gewaagdere keuze voor bovenkleding.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk . Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.

Category: Fashion Country_name: nl, be Featured: 0 Author: Rachel Douglass