Item van de week: de cargobroek

De cargobroek is onderdeel van een reeks door het leger geïnspireerde modetrends die opnieuw in de schijnwerpers staan. Wat mode betreft, verwijst de cargobroek doorgaans naar een broek met losse pasvorm, vaak gemaakt van een stof op katoenbasis, met opgestikte zakken op de pijpen en meestal voorzien van elastische boorden. Voor recente versies hebben merken de look gemoderniseerd met details zoals wijde pijpen, silhouetten met hoge taille en alternatieve stoffen. Hiermee reikt de stijl verder dan zijn leger oorsprong en spreekt het nieuwe model een bredere doelgroep aan, van Gen Z-meisjes tot oudere mannen.

Waarom je het wilt hebben:

De cargobroek past goed binnen de huidige trend van broeken met een losse pasvorm, nu klanten vaker voor meer ontspannen, comfortabele ontwerpen kiezen ter vervanging van spijkerbroeken. Terwijl de broek regelmatig gesignaleerd werd in de afgelopen jaren, is de huidige heropleving ervan te danken aan zijn aanwezigheid op de SS23-catwalks en zijn populariteit onder streetstyle sterren en influencers. In andere nieuwe van de cargobroek zien we een fusie van het silhouet met sportkleding, waarbij merken in de categorie de look aanpassen aan hun brede doelgroep. Hierbij komt de nadruk nog meer te liggen op de comfortabele pasvorm van de cargobroek, een element waar klanten actief naar opzoek gaan in de komende warmere maanden.

Waar is het gespot:

Binnen damesmode verkennen ontwerpers de stijl door middel van losse silhouetten, waarbij huizen zoals Givenchy en Fendi zelfs cargobroeken van zijde creëerden, maar nog wel met behoud van de kenmerkende elementen van het kledingstuk. Altuzarra presenteerde een gelijksoortig model met soepele pasvorm, maar voorzien van meer gestroomlijnde elementen, waardoor het netter en formeler overkomt. Ondertussen nam de cargobroek in de mannenmode een meer agressieve vorm door middel van veelvuldig gebruik van zakken en borduursels, zoals te zien in de collecties van Reese Cooper en Alyx 9SM. Simone Rocha speelde ook met de stijl door gespen en kettingen toe te voegen die het silhouet aanpasten en het wat stoerder maakten.

Hoe moet je het stylen:

De cargobroek biedt verschillende mogelijkheden voor outfits, elk met een eigen uitstraling afhankelijk van de gewenste stijl. Voor een nonchalantere look met een vleugje vrouwelijkheid kan hij met een oversized trui of strakke top en eenvoudige gympen worden gedragen, waardoor de dagelijkse look moderner oogt. Maak het een beetje stoerder met een grote leren elementen, laarzen met dikke zool of onafgewerkte materialen in de vorm van tops en hoodies. Neem het een stapje verder door kettingen of riemen met gespen toe te voegen. Hiermee wordt opnieuw een ander silhouet gecreëerd.

De cargobroek is een van een groot aantal door het leger geïnspireerde ontwerpen, die in de afgelopen jaren alsmaar populairder is geworden. Zijn comfortabele pasvorm en gemoderniseerde uitstraling spreken een breder publiek aan en stellen zijn positie als vast onderdeel van elke garderobe vast.

