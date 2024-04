Item van de week: de cowboyhoed

Wat het is

Als er één accessoire is waar je de laatste maanden niet omheen kunt, dan is het wel de cowboyhoed. De heropleving kan worden toegeschreven aan Beyoncé, die het hoofddeksel heeft opgenomen in haar vaste look in de aanloop naar de release van haar nieuwe countryalbum Cowboy Carter. Hoewel er veel varianten van de hoedstijl zijn, wordt de basisvorm gedefinieerd door een hoge toegespitste bovenkant en een brede rand die aan beide kanten ietwat is omgebogen.

Bailey Western. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wilt hebben

Hoewel Beyoncé het middelpunt was van de discussie over de heruitvinding van de cowboyhoed, zijn er de afgelopen weken veel popcultuur momenten geweest die de status van de hoofddeksels alleen maar hebben versterkt en ervoor hebben gezorgd dat ze dit modeseizoen een vaste plaats innemen. Van de overdreven versie van Kim Kardashian tijdens de Super Bowl tot de verschijning van de altijd invloedrijke Bella Hadid tijdens een recente rodeoshow, met zoveel prestigieuze beroemdheden die de cowboyhoed ondersteunen lijkt het erop dat dit het jaar van de cowboyhoed wordt.

Bollman Hat Company. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waar we het gezien hebben

De hoed is de afgelopen maanden niet alleen favoriet geweest bij beroemdheden, maar heeft ook een vaste plek ingenomen op de catwalks voor het herfst/winter 2024 seizoen. Dit werd met name aangestuurd door Pharrell's laatste Louis Vuitton collectie, met een Wild West thema en als zodanig treffend het hoofddeksel in een aantal looks had opgenomen, velen voorzien van een discrete uitvoering van het monogramlogo van het merk. Willy Chavarria uit New York speelde ook met de standaardvorm van het item en voegde aan zijn eigen hoedontwerpen heldere corsages toe die voor een beetje flair zorgden. Edward Crutchley bracht de hoed naar een hoger niveau door de hoedenkroon naar een nieuw niveau te tillen en overdreven silhouetten te creëren.

Bailey Western. Credits: FashionUnited Marketplace.

Hoe te stylen

Om de cowboyhoed te stylen, kunnen we de laatste collectie van Pharrell als voorbeeld nemen. Breng subtiele westernelementen aan in de rest van de outfit om een samenhangende look te creëren die nog steeds zeer modieus is. Met dit in gedachten zou het goed zijn om de hoed toe te voegen aan een outfit bestaande uit een bootcut jeans, een geborduurd overhemd en een lange camelkleurige jas. Maak de outfit af met een schakelriem en moderne cowboylaarzen om de stijl compleet te maken. Een meer gedurfde kijk op de esthetiek zou het gebruik van een op de jaren 70 geïnspireerd pak kunnen zijn, met toegevoegde thematische elementen zoals een bolo-das om subtiele verwijzingen naar de achtergrond van de hoed in de totale look te verwerken.

Madewell. Credits: FashionUnited Marketplace.

De cowboyhoed is een leuke trend die dit jaar is neergedaald bij een breed publiek, gesteund door zowel ontwerpers als invloedrijke beroemdheden die het tot een toonaangevend element in de garderobe van het komende seizoen maken. De aanwezigheid en relevantie van de cowboyhoed zal dus nog lang aanhouden, zeker nu Beyoncé haar nieuwste album blijft promoten, met de hoed als middelpunt van haar kenmerkende look tijdens de persevenementen.