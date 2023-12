Item van de week: de Croc klomp

Wat het is

Als je terugdenkt aan 2002, zul je je herinneren dat dit het jaar was waarin de nu iconische schoen Crocs het levenslicht zag. Sindsdien is de schoenstijl alleen maar populairder geworden en op grote schaal uitgegroeid tot een van de bekendste schoenmerken van dit moment. Wat begon als een bootschoen staat nu bekend om zijn eigenzinnige ontwerp en comfortabele pasvorm, en heeft zijn oorsprong verruild voor de moderne modebewuste menigte. De schoen zelf wordt meestal gedefinieerd door zijn ronde klompvorm, vaak compleet met gaten aan de bovenkant en een band rond de voetbasis. Ze zijn gemaakt van een schuimhars dat de schoenen hun lichtgewicht gevoel geeft.

Adidas. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wilt hebben

Zoals gezegd heeft de Croc zijn eerdere grenzen als bootschoen verlegd naar andere categorieën, van professionals in de gezondheidszorg tot fashionista's uit het topsegment. Dat laatste blijkt wel uit de huidige stroom aan modemerken en musicalsterren die in de rij staan om met Crocs samen te werken en hun eigen draai aan de schoen te geven in een poging trendzetters aan te spreken die op zoek zijn naar schoeisel aan de comfortabelere kant van het spectrum. Met de populariteit van Crocs zijn er echter ook alternatieve varianten opgedoken, omdat andere merken hun eigen versie van de casual klomp op de markt hebben gebracht, waarvoor ze hun eigen ontwerpstijl hebben gebruikt.

Camper. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waar we het hebben gezien

Crocs waren opvallend aanwezig op de catwalks van SS24, maar de zichtbaarheid van de stijl was niet alleen gekoppeld aan het merk zelf. Simone Rocha was een van de weinigen die een officiële samenwerking met Crocs aanging en de samen ontworpen schoenen onthulde naast haar kledingcollectie, maar anderen refereerden aan het iconische silhouet in gespiegelde versies. De klompen van Fendi hadden bijvoorbeeld het uiterlijk van een reptielachtige huid voor talloze ontwerpen. Sacai ging nog een stapje verder en implementeerde een overdreven plateauzool voor zijn teenloze versie. Crocs zelf profiteert echter van zijn huidige populariteit, zoals blijkt uit de bijna eindeloze reeks samenwerkingen die snel op de markt zijn gekomen, samen met merken als Levi's, Balenciaga en Palace, maar ook met een aantal beroemdheden en influencers.

Levi's. Credits: FashionUnited Marketplace.

Hoe te stylen

De Crocs merkschoen is altijd al een subtiel statement op zich geweest, met trots als opvallend casual schoeisel dat kan worden aangevuld met bedeltjes die passen bij de persoonlijke stijl van de drager van de schoen. Nu grote modehuizen de reeds gevestigde speler in de markt verwelkomen, is het echter de moeite waard om te overwegen de klomp op te waarderen en hem in overeenstemming te brengen met de premium markt die de schoen een warm hart toedraagt.

CamperLab. Credits: FashionUnited Marketplace.

Combineer je Crocs, zoals te zien was op de catwalk, met een getailleerde broek en een colbert om de comfortabele schoen te gebruiken als een sterk contrasterend alternatief voor typische zakelijke kleding. Enkelbandjes of geribbelde sokken maken de look helemaal af en voegen extra textuur en kleur toe aan de outfit.

Adidas. Credits: FashionUnited Marketplace.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking: Veerle Versteeg.