Item van de week: de cropped blazer

Wat het is

Nu casual kantoorkleding zijn greep op formele kleding voortzet, is een terugkerende tegenhanger van deze trend opgedoken in de vorm van cropped blazers. Hoewel dit silhouet al gemeengoed is onder het modepubliek, is het pas sinds kort dat de vorm meer genderneutrale vormen aanneemt. Het verschijnt voornamelijk in mannencollecties voor het voorjaar/zomer seizoen 2024 en herdefinieert daarmee maatwerk voor deze categorie. De look wordt vaak beschouwd als afkomstig van ontwerpers uit de jaren 80 die een funky draai gaven aan het typisch formele kledingstuk, maar tegenwoordig zijn de pasvormen nog nonchalanter en variëren de stoffen van jacquards tot breisels.

Etro. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wil hebben

De huidige opleving van de cropped blazer kan worden toegeschreven aan een aantal recente trends die de mode-industrie domineren en worden geleid door de zich steeds ontwikkelende Gen Z-consument. Dit geldt in het bijzonder voor de opkomst van 'office punk', een vorm van formele kleding die zeer geliefd is bij deze groep en die de sociale media verovert, waarbij de traditionele kantoorkleding wordt ontmanteld en in een meer persoonlijke en experimentele richting wordt gestuurd. Hier kan de cropped blazer echt van pas komen en shoppers het perfecte non-conformistische item bieden dat hen rechtstreeks van de werkplek naar het café brengt, allemaal dankzij de nonchalante cropped touch.

Vero Moda. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waar we het hebben gezien

De cropped blazer verscheen in SS24-collecties om maatwerk te herdefiniëren op een genderloze manier, grotendeels te vinden in mannencollecties waar casual snits de toon bepaalden. Bij Louis Vuitton werd de klassieke haaksluiting gecontrasteerd met een geruit materiaal, terwijl Songzio's update van de blazer compleet was met gelaagde mouwen in een pastelkleurig materiaal. St Nian en Alexander McQueen hielden vast aan traditionelere vormen, waarbij zelfs de afgeknipte zoom een knipoog was naar de modernisering van de merken. In de damesmode verscheen het getailleerde jasje in een meer getailleerde vorm, wat doet denken aan de eerder genoemde jaren 80 maatkleding, gecombineerd met bijpassende minirokjes of jurken en in felle kleuren, zoals te zien was bij Marine Serre en Patou.

Comma. Credits: FashionUnited Marketplace.

Hoe te stylen

Blazers met korte mouwen zijn leuk om te stylen. Op zichzelf kunnen ze worden gedragen met een broek met hoge taille of een jeans met wijde pijpen in een contrasterende kleur, als overjas voor een smart-casual outfit en als laag over een losvallend shirt of oversized T-shirt. Als er een co-ord stuk beschikbaar is, of het nu een jurk, rok of broek is, biedt het een moeiteloze outfit-optie die gemakkelijk kan worden gecombineerd met een slanke trui met knoopsluiting of v-hals. Voeg minimalistische accessoires toe, zoals een kleine leren handtas of verschillende sieraden om de look af te ronden, naast enkellaarzen of sneakers om de look compleet te maken.

Pieces. Credits: FashionUnited Marketplace.

Of je nu de 'office punk' menigte aanspreekt of de smart-casual fan, de cropped blazer is een relevant stuk dat een rechtmatige plaats heeft in de collecties voor SS24. De gemoderniseerde pasvorm en de variatie aan materialen benadrukken dit nog eens extra en zorgen voor een moderne benadering van het klassieke tweedelige pak.

YAS. Credits: FashionUnited Marketplace.

Vergelijkbare items die beschikbaar zijn voor (pre)order zijn te vinden op de FashionUnited Marketplace Je kan ze vinden door op deze link te klikken.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking: Veerle Versteeg.