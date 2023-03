Item van de week: De denim maxi rok

Wat het is:

In lijn met de terugkeer van de 90's mode, heeft de denim midi rok een heropleving gemaakt, waardoor het item bijna overal verschijnt, van meerdere runway collecties tot street style trends in alle mode hoofdsteden. De midi is werelden van elkaar verwijderd van de denim minirokjes die de afgelopen jaren bepalend zijn geweest, en luidt een nieuw tijdperk in van comfortabele mode, en biedt consumenten een onderhoudsarme aanvulling op hun garderobe die toch stijlvol is. Hoewel de look heel specifiek lijkt, hebben merken het silhouet op hun eigen manier overgenomen en bieden ze varianten met verschillende details, zoals een button-down voorkant, een zijsplit of cargozakken.

Image: Karl Lagerfeld

Waarom je hem wilt hebben:

De denim midi-rok is een soort seizoensloos item, waardoor consumenten een kledingstuk hebben dat het hele jaar door relevant blijft. Dit komt deels door de lengte en het materiaal, beide factoren die ervoor zorgen dat het een verkoelend kledingstuk is voor de zomer en een warme laag voor de winter. Bovendien kan het kledingstuk in verschillende categorieën worden ingedeeld; het wordt vaak gezien als zowel een casual item als een bescheiden workwear stuk. De verschillende wassingen, pasvormen en stijlen helpen ook om het kledingstuk aantrekkelijk te maken voor een bredere groep consumenten, waarbij vrouwen van alle leeftijden momenteel de voorkeur geven aan de rok.

Image: Vero Moda

Waar we het gezien hebben:

De denim maxirok van Altuzarra was voorzien van kwastjes die het ontwerp hielpen vormgeven en de mogelijkheid boden om de look naar smaak aan te passen. Een soortgelijke stijl werd gevolgd door Givenchy, die de trend combineerde met militair geïnspireerde technieken, zoals het gebruik van cargo broek-achtige zakken en versleten denim. Andere merken voerden de trend door in meer extreme, vloerspreidende vormen, zoals te zien was op de catwalk van Burberry, Luar en Masha Popova, die beide stukken lieten zien die tot aan de voeten en verder liepen. Ulla Johnson bood een andere kijk op de denim maxi, met een elastische tailleband en gelaagde materialen.

Image: Polo Ralph Lauren

Hoe te stylen:

Deze rok kan op talloze manieren worden gedragen, waardoor het een flexibel stuk is dat voor bijna elke gelegenheid kan worden aangepast. Voor casual wear combineer je de rok met sneakers en een oversized trui of t-shirt, waardoor je een eenvoudige, dagelijkse look creëert. Hoewel strepen en patronen goed passen bij deze stijl, kunt u ook experimenteren met laagjes, bijvoorbeeld een turtle neck of een overhemd met kraag onder een trui om een outfit meer diepte te geven. Om de look aan te kleden voor kantoor kunt u hem combineren met een blouse met knopen en laarzen, waardoor de stijl een formelere twist krijgt. Jassen die bij deze look kunnen worden gedragen zijn bijvoorbeeld leren bombers, lange camel jassen of bijpassende denim, voor een head-to-toe denim outfit.

Image: Stella McCartney

De denim midirok is een trendy en casual kledingstuk voor dit seizoen. Het kledingstuk, dat zowel op de catwalk als in de streetstyle te zien is, is zeer populair bij vrouwen van alle leeftijden, waardoor het een vaste waarde in de garderobe is geworden.

Image: Madewell