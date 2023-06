Item van de week: de distressed jeans

Wat het is:

Een moderne jeansstijl die steeds weer terugkomt is die van de 'distressed jeans', een look die veel voorkwam in de FW23 en SS24 collecties van ontwerpers voor zowel mannen- als vrouwenmode. De look verwijst meestal naar overmatig versleten denim, dat bewust gescheurd of beschadigd is. Deze techniek is niet voorbehouden aan één type spijkerbroek, maar is te zien in verschillende stijlen, van oversized met wijde pijpen tot strakke pasvormen, wat betekent dat het model kan verschillen afhankelijk van de smaak van de drager.

Beeld: Madewell

Waarom je het wil:

De distressed jeans is een denim stijl die regelmatig terugkeert in de spotlight als statement stuk. Door zijn verschijning in silhouetten en pasvormen overschrijdt de broek de verschillende modegrenzen om een brede kopersgroep aan te spreken. De broek kan zowel casual als gekleed gedragen worden. Nu denim een vast onderdeel is van de garderobe van zowel mannen als vrouwen brengt de distressed toevoeging een meer trendy randje aan het materiaal, waardoor die alle seizoen gedragen kan worden.

Image: Desigual

Waar we hem hebben gezien:

Voor FW23 was distressed denim vooral favoriet bij jonge merken die een jeugdig, trendgericht publiek tot hun kopersgroep rekenen. Elk merk bracht een eigen unieke kijk op deze gescheurde denimtrend. Dat was bijvoorbeeld door middel van gelaagdheid van hergebruikte jeansdelen om het silhouet te vormen, zoals te zien was bij Awake Mode, of de georganiseerde herstructurering van de jeans van Y/Project, die in elkaar waren gezet met behulp van haken en ogen. EgonLab presenteerde daarentegen distressed kleding met kleurrijke stoffen die door de scheuren heen gluurden, naast een selectie van zwaar stone washed jeans. Anderen, zoals Rick Owens en Vaquera hadden een 'barely there' benadering, met jeans die zo weinig stof bevatten dat het dat het de vraag was of het nog wel jeans waren.

Image: Pieces

Hoe te stylen:

Afhankelijk van de ernst van de scheuren is de distressed jeans zelf een statement item dat een outfit kan verbeteren of definiëren, ongeacht waar hij mee wordt gecombineerd. Voeg voor casual dagen een trui of losvallend shirt toe aan de broek en maak de look af met een paar eenvoudige sneakers voor maximaal comfort. Verhoog de outfit met minimalistische accessoires of verwissel de sneakers voor laarzen met hak om de stijl ook 's avonds te dragen. Om de jeans wat stoerder te maken, leg je hem over visnet- of panty's met patroon die uit de scheuren steken, voor diepte en een opvallend effect

Image: Name It

De distressed jeans is een kledingstuk dat regelmatig terugkeert, vaak duikt hij elk seizoen weer op als trendy alternatief voor denim. Voor de komende seizoenen toonden ontwerpers extreme versies van de techniek, waarmee ze de look moderniseren voor de jeugdige consument.

Image: Strellson