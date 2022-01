Item van de week: De doorgestikte jas

Wat het is:

Deze behaaglijke jassentrend heeft zijn sporen verdiend als onmisbaar item voor alle seizoenen, met lichtgewicht opties voor de zomermaanden en zwaardere, gewatteerde opties ideaal voor koudere dagen. Het doorgestikte jack is praktisch en heeft zich ook ontpopt als stijlvol alternatief voor de anorak of het bomberjack. Het scala aan stijlen binnen deze populaire jassentrend varieert van gestroomlijnde silhouetten tot meer gewatteerde opties tot op de taille, waardoor het een brede doelgroep zal aanspreken.

Foto: Karl Lagerfeld

Waarom je er eentje wilt hebben:

Doorgestikte jacks worden jaar in jaar uit weer in het leven geroepen, en elk seizoen biedt nieuwere en modernere versies van de trend, met steeds meer nieuwe versies naar mate de maanden verstrijken. Het ontwerp is geschikt voor zowel de warme en koude seizoenen, met een verscheidenheid aan keuzes die een breed publiek zullen aanspreken. Voor de warmere seizoenen kan men kiezen voor wat lichtere versies van de jas die op koelere zomerdagen als lichte laag kunnen worden gedragen. In de herfst en winter zijn donkergekleurde gewatteerde stijlen met dikkere designelementen beter geschikt. Zo kunnen het hele jaar door de behoeftes van de klant beantwoord worden met stijlen die relevant en populair blijven.

Image: Ted Baker

Waar zijn ze gespot:

Het doorgestikte jack zagen we vaak tijdens het catwalkseizoen van FW21, waardoor het een populaire jassenkeuze is voor deze winter en de daaropvolgende seizoenen. Het veelvuldige gebruik van deze stijl door ontwerpers bevestigt dat het hoogstwaarschijnlijk een veelvoorkomende trend zal blijven in 2022. Sommige variaties op de jas waren dramatisch, met modehuizen als Marni en Rick Owens die voor extra grote silhouetten met een theatrale uitstraling kozen. Het model van Owens bevatte zelfs een lange sleep. Ambush bracht ook een extra grote versie van de jas uit, maar van draagbaarder formaat. Het opvallende ontwerp met versterkt door brede gewatteerde details die meer overdreven leken dat de gewoonlijke doorstiktechniek. Italiaans modehuis Miu Miu presenteerde een unieke benadering van de doorgestikte trend met een gewatteerde jas en bijpassende gewatteerde broek. Het huis gebruikte hiervoor de zogeheten ‘uienstiksel’ methode, waarbij de gestikte vlakken inderdaad uivormig zijn.

Foto: Stella McCartney

Hoe moet je het stylen:

Het stylen van de doorgestikte jas varieert per seizoen. In de winter kan men kiezen voor een neutraal gekleurde kabeltrui en broek met hoge taille en een lange, doorgestikte jas tot op de kuit in een donkere tint. Houd de look casual maar warm met een paar veterlaarzen en wollen accessoires, een look waar klanten de koudere dagen goed mee door zullen komen. Voor de warmere maanden kan men kiezen voor een lichtgewicht jack met minder vulling voor een gestylde look. Dit model kan overdag worden gedragen als comfortabele, lichte bovenlaag op bewolkte zomerdagen. Zo kan het over een zomerjurk worden gedragen, met een paar eenvoudige gympen voor de perfecte outfit voor zowel overdag als ’s avonds.

Foto: Michael Kors

De vele versies van de doorgestikte jas maakt deze geschikt voor ieder seizoen met slechts een paar kleine aanpassingen in het silhouet en uiterlijk. Het is een klassieke look die in het verleden de nodige facelifts heeft ondergaan en een basisonderdeel is geworden van zowel de zomer- en wintergarderobe van veel consumenten.

Foto: Madewell

Vergelijkbare artikelen zijn beschikbaar voor (pre)order in de FashionUnited Marketplace. Klik hier

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.