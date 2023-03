Item van de week: De double-breasted blazer

Wat het is:

Double-breasted verwijst naar een jasje met twee knopen die symmetrisch ten opzichte van elkaar zitten, met een overlappende voorsluiting. De blazer wordt vaak gebruikt in een formele setting, maar de laatste jaren is hij aangepast en verschoven naar de casual garderobe, zoals blijkt uit de stijgende populariteit van oversized pasvormen en de modernisering van klassieke silhouetten. Deze transformatie is niet ver verwijderd van de oorsprong van de blazer, die eind 19e eeuw via de Britse aristocratie in de modewereld terechtkwam, zij het als een uitgesproken casual kledingstuk dat in de sportwereld werd gedragen.

Image: Scotch & Soda

Waarom je het wilt hebben:

De klassieke mannenstijl heeft een update gekregen voor de jongere generatie in de vorm van gemoderniseerde snitten, oversized pasvormen, alternatieve materialen en vernieuwde details en versieringen die hem meer pit geven. Deze opfrissing van de blazer maakt hem geschikt voor zowel formele gelegenheden, zoals kantoor- of trouwkleding, als meer casual evenementen, waardoor hij breder inzetbaar wordt. Er zijn ook stijlen voor vrouwen ontstaan, die een draai geven aan de klassieke taille voor een nieuwe doelgroep die het stuk ook voor elke gewenste gelegenheid kan dragen.

Image: Dutch Dandies

Waar we het gezien hebben:

Etro bood meerdere iteraties van de double-breasted blazer in verschillende materialen, van paarse tartan tot saliegroen, elk met contrasterend gekleurde revers die unieke, puntige vormen aannamen. Pastels waren ook een populaire keuze bij een aantal ontwerpers, met name lila tinten, een tint die te zien was op de catwalk van Louis Vuitton en Gucci, die langwerpige blazersilhouetten presenteerde. Ondertussen stapte Dolce & Gabbana ook af van de traditionele snit, met getailleerde stijlen met dubbele knopen die werden verjongd door het gebruik van oversized schouders en overdreven tailles voor zowel mannen als vrouwen.

Image: Selected Homme

Hoe te stylen:

De double-breasted blazer is eenvoudig te stylen in een formele setting, omdat hij vaak wordt geleverd met een bijpassende broek die de look samenbrengt. Als onderlaag kiest u voor een overhemd met knopen in een contrasterende kleur en een stropdas, als de gelegenheid daarom vraagt, met een opvallend patroon. Voor een casual look kan een oversized blazer worden gecombineerd met een baggy denim broek - mom jeans voor vrouwen, loose-fit voor mannen - met sneakers of laarzen om de outfit af te maken. Hij kan ook worden gedragen als avondkleding, over jurken en rokken voor koelere zomeravonden.

Image: Scotch & Soda

De double-breasted blazer is een ander kledingstuk in de lange rij van klassieke stukken die een opknapbeurt krijgen voor jongere generaties. Onlangs populair geworden door de opkomst van vintage stijlen, keert het item terug in een casual vorm, maar met behoud van de link naar formaliteit op een gemoderniseerde manier.

Image: Hawes & Curtis