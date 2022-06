Item van de week: de eenvoudige witte tanktop

Wat het is:

De witte tanktop is misschien wel de meeste eenvoudige basisitem in onze garderobe, maar zijn achtergrond is geworteld in culturele bewegingen en belangrijke ontwikkelingen in de sportwereld. Het woord ‘tanktop’ is afgeleid van het historische woord voor zwembaden, die ooit bekend stonden als ‘tanks’, en is gerelateerd aan de badpakken die werden gedragen door de vrouwen die voor het eerst deelnamen aan de Olympische zwemcompetities in 1912. Ook kreeg het, afgezien van het feit dat het door mannen als onderhemd wordt gedragen, een ‘macho’ reputatie door zijn verschijning in populaire films. Tegenwoordig is het een geliefd uniseks artikel voor warme zomerdagen of onder outfits en wordt het omschreven als een mouwloos hemd, vaak van geribbeld, gebreid materiaal.

Foto: Calida

Waarom je het wilt hebben:

De eenvoudige witte tanktop geniet momenteel een culturele heropleving, waarbij het niet langer gekoppeld is aan de ‘toxic machismo’ waar het vroeger mee geassocieerd werd, en aan populariteit heeft gewonnen onder een nieuwe generatie consumenten. Deze populariteit dankt het vooral aan de nieuwe uniseks uitstraling van het item, waardoor het alle genders aanspreekt en een basisartikel is geworden voor een breed publiek. Daarnaast speelt de nieuwe functie van ondergoed als normaal kledingstuk ook een rol in de hernieuwde belangstelling, al betreft het in dit geval een meer bescheiden versie van de terugkerende trend. In tegenstelling tot bralettes biedt de tanktop iets meer bedekking voor diegenen die mee willen doen met de trend maar er niet te bloot bij willen lopen.

Foto: 7 for All Mankind

Waar is het gespot:

Het witte hemdje was een populair item in de AW22-collecties, gespot in de modeshows van een aantal van de grootste internationale ontwerpers. Bottega Veneta, Chloé en Bevza combineerden het basisitem met opvallende broeken, waarbij het aansluitende hemdje gepaard werd met contrasterende oversized en zwierige silhouetten of met een meer draagbare ruimvallende spijkerbroek of nauwsluitende broek met leerlook. De versie van Sacai bestond uit een doorschijnend, gebreid lijfje met een satijnachtige zoom. Het Italiaanse modehuis Prada presenteerde een tanktop voorzien van het metalen monogram van het huis, geplaatst op een prominente positie aan de hals, zowel in een lange als cropped versie.

Foto: Nudie Jeans

Hoe moet je het stylen:

Ondanks het feit dat het een eenvoudig kledingstuk is, werkt de witte tanktop goed als zelfstandig artikel met een vleugje stoerheid, ideaal voor warme dagen. Kleed het een beetje aan met een opvallende broek met hoge taille zoals een leren broek of een ruimvallende spijkerbroek, een ideale look voor overdag. Je kunt het ook combineren met een nauwsluitende rok, laarzen met hak en onder een zijde top voor een avondje uit. De tanktop is in feite zeer geschikt om in laagjes te dragen, perfect als boven- of onderlaag voor ruimvallende overhemden en doorschijnende blouses. Voor een ontspannen look kun je het onder een groot overhemd dragen of, als je toe bent aan iets heel anders, over een blouse met opvallende mouwen.

Foto: No Name

Terwijl het slechts een basiskledingstuk is, is de witte tanktop een vast onderdeel van de garderobe die cultureel relevant is en nu een plekje binnen de luxemode heeft veroverd door middel van designeruitvoeringen. Dankzij uniseks uitstraling en vrijwel onbeperkte stylingmogelijkheden is het een goede investering voor de warmere maanden en spreekt het een nieuwe generaties jonge consumenten aan.

Foto: Karl Lagerfeld

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk . Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.