Item van de week: de Fair Isle trui

Wat het is

Geometrische patronen zijn het kenmerk van de Fair Isle-trui, een standaard gebreid kledingstuk dat zijn weg heeft gevonden van de kust van het 18e-eeuwse Schotland naar de catwalk van luxe ontwerpers. De trui ontleent zijn naam treffend aan de Fair Isles, waar men gelooft dat een visser begon te experimenteren met de look, in eerste instantie in de vorm van hoeden. Nu is dit stuk voormalige visserskleding een klassieker geworden die jaar na jaar de voorkeur krijgt van luxelabels op hun herfst/winterpresentatie. Het breisel zelf heeft zijn eigen kenmerkende vorm, een 'OXO'-patroon dat door het hele kledingstuk wordt herhaald, terwijl de prints die het kledingstuk sieren kunnen variëren van boerderijdieren tot symbolen met een winterthema.

Brora. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wilt hebben

Zoals gezegd is de Fair Isle trui uitgegroeid tot een must-have in de modegarderobe. Hij wordt gedragen door luxelabels en beroemdheden, die de laatste jaren steeds vaker gebreide kleding dragen. Hoewel de basis van het ontwerp stevig op zijn plaats is gebleven, heeft het een aantal eigentijdse updates gekregen, met name op het gebied van kleuren en patronen. Dit laatste is nu ook te vinden buiten de halslijn en loopt vaak door het hele kledingstuk.

Deze updates hebben ervoor gezorgd dat de trui relevant blijft voor de steeds veranderende consument, waarvan de jongere generatie de voorkeur geeft aan deze nostalgische items als onderdeel van de huidige trends.

Madewell. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waar we het gezien hebben

Er waren veel Fair Isle truien te zien op de herfst/winter 2024 catwalk, vooral mannenmodemerken toonden een zekere affiniteit met deze look. Onder degenen met een meer traditionele kijk op het ontwerp waren onder andere Officine Générale, Sacai en Kolor. De laatste twee voerden een gedurfde gele tint in voor hun eigen patronen, maar hielden het elders grotendeels bij ingetogen kleuren. Dit contrasteerde met de stijlen van Loewe en White Mountaineering, die beide hun geometrische patronen over de lengte van hun kledingstukken lieten doorlopen en een mix van tinten in hun ingewikkelde ontwerpen verwerkten.

Pieces. Credits: FashionUnited Marketplace.

Hoe te stylen

Als je kijkt naar styling voor overgangsperiodes, kun je de Fair Isle sweater verwerken in een academisch geïnspireerde look. Combineer het met een korte, geplooide rok of korte broek en maak het af met loafers, enkelsokken en een pet voor een eenvoudige dagelijkse combinatie. Voor kouder weer kan de trui gedragen worden met elke broek, of het nu een wijd uitgesneden jeans, een baggy corduroy of een getailleerde kantoorbroek met een losse pasvorm is. Elke broekstijl gaat goed samen met verschillende soorten schoenen, maar witte sneakers zijn een eenvoudig en effectief schoeisel om de outfit af te maken.

Selected Homme. Credits: FashionUnited Marketplace.

Hoewel de achtergrond en wortels diep in de garderobe van een visser liggen, heeft de Fair Isle-trui zich opgewerkt tot een luxueus basisstuk. Dit heeft plaatsgemaakt voor gemoderniseerde interpretaties van de look van bekende merken, waardoor de trui een nieuw, jonger publiek bereikt dat de veelzijdigheid ervan voor het eerst ontdekt.