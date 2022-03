Item van de week: de flare-broek

Wat het is:

De flare-broek, ook wel bekend als de bell-bottom, is een broek die vanaf de knie wijd uitloopt. Het is een silhouet dat nogal varieert, afhankelijk van hoe groot het statement is dat gemaakt wordt. Modellen komen voor in allerlei vormen, van extreem uitlopende pijpen tot een meer subtiele flare die meer op een bootcut lijkt, en kunnen ook voorzien zijn van extreme versieringen of hoge taille voor een ontwerp dat de benen langer doet lijken. De bell-bottom kwam voor het eerst in de jaren zestig ten tonele en was vooral in de jaren zeventig erg populair. Daarna werd dit model vooral lange tijd door matrozen gedragen. De flare-broek manifesteerde zich als it-broek van die twee decennia en werd door iedereen gedragen, van popsterren en trendy jongeren tot de arbeidersklasse en de gemiddelde vader. Terwijl het model nooit echt uit de mode raakte is de huidige heropleving van de stijl waarschijnlijk te danken aan de reactie van Generatie Z-ers op slim-fit silhouetten, waardoor de flare weer helemaal terug is van weggeweest.

Foto: Niza

Waarom je het wilt hebben:

Het basisstuk uit de jaren zeventig blijft alsmaar geliefd dankzij zijn praktische en flatteuze silhouet dat weer wat anders biedt dan de typische jeans- en broekmodellen. Zoals eerder vermeld, kan men de recente heropleving danken aan Gen Z-ers, die vorig jaar met zijn allen de skinny jeans afzworen, waardoor dit lievelingsmodel van Millenials zo goed als uit de schappen verdween. Terwijl de flare-broek zich onderscheidt door de overdreven zoom, kunnen ontwerpen zeer uiteenlopen waardoor het model verschillende mensen zal aanspreken, afhankelijk van hun persoonlijke smaak. De stoffen die worden toegepast liggen ook niet vast. Terwijl de flared jeans het meest geliefd zijn, is dit model in verschillende materialen te vinden, van stretchstoffen en breisels die meer casual zijn en ook comfortabeler. Hierdoor kunnen zowel retailers als klanten altijd een model vinden dat het beste past bij hun mode-identiteit.

Foto: Scotch & Soda

Waar is het gespot:

Net als de hippie-oorsprong van het model, liet Etro zich inspireren door de jaren zestig en zeventig met een collectie die aan het Woodstock festivalpubliek herinnerde. Naast poncho’s en gilets met drukke prints presenteerde het merk gehaakte bell-bottom broeken als comfortabel maar stijlvol alternatief voor de flare-broek. Broeken met paisley motief verwijzen ook naar de boho-esthetiek van het merk, gepaard met vloekende luipaardprint voor een gewaagde outfitkeuze. Voor de herfst 2022-collectie van het merk koos Stella McCartney voor de vintage-achtige flare-broek in een assortiment van wat de ontwerpster ‘tailored hippie’ pakken noemt. De jaren zeventig-uitstraling werd benadrukt door het gebruik van geometrische prints en krijtstrepen die de nieuwe ontwerpstijl van McCartney definieerden. De vloeiende, monarchistische collectie van Harris Reed bestond uit opvallende flare-broeken, maar met een moderne uitstraling. Kanten ontwerpen, strak gesneden gele looks en dramatische fluwelen broeken stonden hun mannetje naast het assortiment oversized versieringen en kenmerkende hoofddeksels van het merk die zich lieten inspireren door de mode uit het Victoriaanse tijdperk, een thema van de lijn van de jonge ontwerper.

Foto: Dorothee Schumacher

Hoe moet je het stylen:

De flare-broek biedt veel stylingmogelijkheden en kan geschikt zijn voor zowel de terughoudende klant als de modeliefhebber met iets meer lef. Voor een moeiteloze look voor overdag kan een eenvoudige outfit uit sneakers en een grote trui of een overhemd bestaan; dit is een stijl die geschikt is voor verschillende seizoenen. Kleed de broek aan met een schoen met hoge hak en smalle bandjes en een glitter crop top of body dat het silhouet van de flare versterkt. Als je voor een jaren zeventig-look kiest, draag de broek dan met een nauwsluitend overhemd met kleurrijke print, compleet met opvallende kraag. Het geheel wordt nog meer retro met een gilet met franjes of een jack met lange pasvorm en pluizige zomen voor een moderne versie van de Jimi Hendrix of Fleetwood Mac-looks. Flare-broeken zijn er ook met bijpassende top, vaak in geribbelde gebreide stijl die gemakkelijk en comfortabel zijn als set of apart gedragen.

Foto: Stella McCartney

Terwijl de flare-broek vrijwel een vast onderdeel is geworden van de modieuze garderobe, betekent de huidige heropleving en de populariteit onder ontwerpers dat dit kledingstuk een grote comeback gaat maken. Hetzij in moderne of retro-versie, het silhouet valt goed in de smaak bij de jongere generatie klanten die zich oude trends eigen maken.

Foto: Kuyichi

Vergelijkbare artikelen zijn beschikbaar voor (pre)order in de FashionUnited Marketplace. Klik hier

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de modebranche? Meld u dan aan voor de FashionUnited newsletter!

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk . Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.