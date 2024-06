Item van de week: de fluffy handtas

Wat het is

Op het gebied van leuke handtassen springt de pluizige of fluffy tas er zeker uit. Het was dan ook de 'it'-tas van het herfst/winter seizoen 2024, te zien in een groot aantal collecties op de catwalk meestal als aanvulling verschillende soorten avondkleding. Hierbij moet worden opgemerkt dat er niet maar één soort handtasontwerp te zien was met pluizig materiaal aan de buitenkant. De silhouetten varieerden van oversized clutches tot baguettes en shoppermodellen, en deze liepen alleen nog maar meer uiteen door het soort pluis dat op het stuk was aangebracht, waardoor er een breed scala aan tassenopties was.

Kipling. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wilt hebben

De markt voor lederwaren en accessoires is een markt die seizoen na seizoen stabiel blijft, in tegenstelling tot de kledingsector zelf, waar de vraag en verkoop fluctueren afhankelijk van macro-economische belangen. Dit is grotendeels te danken aan het feit dat accessoires meer worden gezien als een functionele noodzaak dan als een optionele aanvulling op de garderobe. Daarnaast zijn ze soms toegankelijker geprijsd dan hun tegenhangers in kleding. Niet alleen dit, maar de fluffy tas zelf was zo'n onmiskenbare trend op de catwalk dat hij een belangrijke plaats zal innemen in de rekken van de detailhandel, omdat consumenten op zoek zijn naar een replica van hun favoriete designerlooks.

Furla. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waar we het gezien hebben

De variatie aan fluffy tassen was zo groot op de herfst/winter 2024 catwalks dat er eindeloze keuzes waren als het ging om stijl, kleur en materiaal. Terwijl 16Arlington en Dolce & Gabbana het bij zwart hielden als basiskleur - de eerste presenteerde een shopper tas, de tweede een kleinere clutch - kozen veel ontwerpers ervoor om de tas tot leven te brengen met felle kleuren. De langharige tas van Jil Sander voor onder de arm was verkrijgbaar in babygeel, zilver en olijfgroen, de handtas van Coperni had een ombre effect van blauw naar grijs en de pluizige tas van Diesel was verkrijgbaar in een felblauwe tint die paste bij de bijpassende jas.

Barts. Credits: FashionUnited Marketplace.

Hoe te stylen

Als gedurfd, opvallend accessoire kan de pluizige handtas fungeren als een statement stuk voor een outfit, waardoor de gebruiker kan kiezen voor kledingstukken die een meer minimalistische vorm hebben. Zo past het item goed bij strakke en chique kledingstukken zoals een slanke cami-jurk, een getailleerde combinatie van blazer en broek of een lange overjas. Extra accessoires kunnen overeenkomen met de pluisjes op de tas, of doorgaan met de sobere benadering van de outfit in kwestie, met eenvoudige muiltjes, nauwsluitende laarzen of sandalen met riempjes die een makkelijke manier zijn om de look samen te brengen.

Kipling. Credits: FashionUnited Marketplace.

De fluffy tas is een leuke aanvulling op de garderobe voor het komende seizoen, zorgt voor wat flair als het op avondkleding aankomt en brengt wat speelsheid terug in de garderobe van de consument in een tijd waarin dat hard nodig is.

Barts. Credits: FashionUnited Marketplace.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands door Veerle Versteeg.