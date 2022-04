Item van de week: de gebreide jurk

Wat het is:

De gebreide jurk biedt een reeks mogelijkheden die vrijwel iedere consument die op zoek is naar het perfecte, behaaglijke kledingstuk voor het herfst-winterseizoen zal aanspreken. Zo kunnen de gebreide silhouet-stijlen niet in één hokje worden geplaatst. Sommigen lijken op oversized truien terwijl anderen een meer nauwsluitend silhouet hebben die de contouren van het lichaam volgen. Het type breisel speelt ook een rol bij het kiezen van de perfecte jurk. Terwijl breisels met kabels uit grofgebreide garen bestaan, is het geribbelde breisel, dat gekenmerkt wordt door een verticaal gestreept patroon, iets lichter en daarom geschikt voor het voorjaar. Elke techniek kan het verschil betekenen tussen een meer geklede of nonchalante look, maar hoe dan ook is de gebreide jurk geschikt voor alledaags gebruik of om lekker in op de bank te hangen. De verschillende mogelijkheden waren duidelijk te zien tijdens de modeshows voor het komende seizoen, waarin ontwerpers experimenteerden met technieken, vormen en structuur om op creatieve manier met de trend om te gaan.

Foto: Filippa K

Waarom je het wilt hebben:

De gebreide jurk geeft inkopers veel mogelijkheden als kledingstuk dat de drager zowel overdag, ’s avonds en als loungekleding kan dragen. Daardoor is dit een goede investering voor consumenten die op zoek zijn naar veelzijdigheid en een multifunctioneel kledingstuk. Daarnaast kunnen verschillende versies van gebreide kleding het hele jaar door gedragen worden, ondanks het feit dat het vaak geassocieerd wordt met een bepaald seizoen. Lichte jurken met smalle bandjes doen het bijvoorbeeld net zo goed op koelere lente- en zomerdagen, zonder dat er extra lagen vereist zijn. Ondertussen zijn grofgebreide jurken, hetzij kort of lang, perfect als zelfstandige keuzes voor herfst en winter maar zijn ook goed te combineren met geschikte bovenlagen, indien noodzakelijk.

Foto: A Line

Waar is het gespot:

De gebreide jurk werd dit seizoen niet gekenmerkt door één specifiek silhouet of stijl. Het werd door merken gepresenteerd als verlengstuk van de individuele concepten van hun collecties, en dus waren er veel verschillende versies van de jurk. Het Amerikaanse merk Coach presenteerde een aantal gebreide jurken gemaakt met een haaktechniek, sommigen compleet met strik die de taille accentueerde of met een losvallend silhouet. De ontwerpen werden gepresenteerd naast andere looks uit dezelfde collectie die voorzien waren van opvallende graffiti-prints en een ruigere uitstraling hadden. Zo contrasteerden de gebreide stukken van Altuzarra ook met de avondjurken met extravagante prints en lovertjes uit dezelfde collectie. Het Amerikaans-Franse merk introduceerde een nauwsluitende lange grijze jurk onder een grofgebreid kabelvest. Dankzij splitten tot op de dij en pluizige accessoires kreeg de jurk een meer gelikte uitstraling en werd het geschikt voor het komende seizoen. Gebreide kleding speelde ook een belangrijke rol in de Herfst-Winter 2022 collectie van Eckhaus Latta, waarbij het merk uit LA een reeks gedeconstrueerde, gebreide opties presenteerde. Het modehuis speelde op een creatieve maar toch verfijnde manier met breitechnieken, hetzij in een nauwsluitende jurk met zoom met overdreven kwastjes of een gelaagd tweedelig item met maliënkolder-achtige textuur.

Foto: Selected Femme

Hoe moet je het stylen:

Een gebreide jurk is de perfecte manier om er verfijnd uit te zien terwijl je ook warm en comfortabel blijft. Op koudere dagen kun je de jurk combineren met een zwarte panty, laarzen en een lange jas. Sneakers staan ook goed onder een gebreide jurk, mocht de drager op zoek zijn naar een nonchalantere look. Jurken met een smalle pasvorm kunnen er glamoureus uitzien met eenvoudige accessoires, terwijl lossere silhouetten het goed doen als ontspannen kledingstuk dat geen accessoires vergt. Je kunt ook met laagjes spelen. Een jurk met smalle bandjes kan gecombineerd worden met een overhemd of kleurrijke col eronder, of met een overshirt om de taille geknoopt voor extra definitie.

Foto: Stella McCartney

Terwijl de gebreide jurk vaak als een-seizoenskledingstuk wordt gezien kan het dankzij zijn verschillende iteraties bijna het hele jaar door gedragen worden. Door de verscheidenheid van het silhouet, de technieken en de stijl is er altijd wel een model dat tot de verbeelding spreekt en vindt de consument altijd wel iets verfijnd maar nonchalant om overdag of als loungekleding te dragen.

Foto: The Kooples

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk . Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.