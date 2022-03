Item van de week: de gerimpelde jurk

Wat het is:

Gerimpelde details zijn een onmisbaar onderdeel geweest van het huidige modeseizoen, met name toegepast in zogeheten bodycon (superstrakke) jurken en rokken. Het regelmatige gebruik van het rimpeleffect in een aantal recente modeshows suggereert dat de trend zeer courant is. Het Franse woord ‘ruché’, dat ‘aangerimpeld, gerimpeld of geplooid’ betekent, is een eeuwenoude techniek waarbij stof geplooid wordt om een rimpeleffect te creëren. In zijn huidige gedaante wordt de stof tot op een vast punt van het kledingstuk aangerimpeld om visuele spanning te creëren. Deze techniek zagen we in diverse stukken tijdens de recente fashion weken, voornamelijk in nauwsluitende jurken en rokken waar het rimpeleffect als opvallend accent kan dienen. Soortgelijke looks zien we steeds vaker in de winkelstraten, hetzij meer draagbare versies ervan. De populariteit van de trend is te danken aan zijn flatteuze silhouetten en verstelbare eigenschappen.

Image: Na-kd

Waarom je het wilt hebben:

Het rimpeleffect werd regelmatig toegepast in zowel de Voorjaar Zomer-22 en Herfst Winter-22 fashion weken door geliefde ontwerpers die ieder hun eigen moderne draai gaven aan de stijl. Dankzij hun unieke interpretatie van de trend, en de verschijning ervan in de afgelopen seizoenen, heeft het een vaste plaats veroverd in het komende seizoen. De toegenomen toepassing van de stijl zou kunnen betekenen dat het een lang leven beschoren is, gezien zijn subtiele banden met de huidige Y2K-trend geleid de Gen Z’ers. Vertalingen naar de winkelstraat leiden vaak tot draagbare stukken en bieden een trendy alternatief voor typische avondkleding met een look die het lichaam flatteert.

Foto: Zenggi

Waar is het gespot:

Aanrimpelen is een techniek die verschillende ontwerpers de afgelopen seizoenen hebben verkend, en Herfst Winter-22 is geen uitzondering. Ondanks alle versies van het ontwerp is Nensi Dojaka mogelijk verantwoordelijk voor de huidige toegenomen populariteit van het rimpeleffect. Bekend om haar technische, gedetailleerde mini-jurken, bevatten de looks van Dojaka vaak veel rimpels naast geregen veters en uitsnijdingen voor looks die een lingerie-achtige uitstraling hebben. Supriya Lele presenteerde soortgelijke gerimpelde ontwerpen in de LFW-collectie van dit seizoen met gedeconstrueerde kledingstukken met silhouetten die de contouren van het lichaam volgens. Veelvuldige rimpels zagen we ook terug in een aantal creaties van het New Yorkse ontwerpersduo Proenza Schouler, met name een stuk waarin de rimpels de vorm van de jurk volledig bepaalden. Ahluwalia paste het rimpeleffect ook toe in een aantal ontwerpen, zoals in een mini-jurk met contrasterende kleuren en een nauwsluitende taille benadrukt door neontinten.

Foto: Stella McCartney

Hoe moet je het stylen:

Het stylen van deze trend hangt uiteindelijk af van de stijlcategorie waarin de aangerimpelde jurk valt, met diverse versies beschikbaar in de winkelstraten. Hoogwaardige ontwerpers kiezen regelmatig voor een gedeconstrueerde jurk waar de plooien op verschillende punten van het kledingstuk ontstaan om uiteindelijk de vorm ervan te bepalen. Als verwijzing naar hoe deze ontwerpers het doen, is een alternatief om te spelen met het gedeconstrueerde element door stukken over elkaar te dragen om meer diepte en nieuwe silhouetten te creëren. Voor een eenvoudige versie van de jurk-stijl, zoals te zien is in nauwsluitende mini- en halflange jurken, kies voor een bovenlaag, zoals een oversized blazer of een cropped denim jack. Zelfs de meest eenvoudige jurken bieden vaak de mogelijkheid om het rimpeleffect te verstellen zodat er kan worden gespeeld met lengte, vorm en silhouet, afhankelijk van de behoeften van de drager.

Foto: The Kooples

Terwijl de rimpeltechniek iets is dat ontwerpers veelvuldig hebben toegepast in hun lopende collecties bestaat het op de ‘high street’ al sinds vorig seizoen en zal het een vast onderdeel blijven van het komende seizoen. De toegenomen populariteit van de techniek kan worden toegeschreven aan zijn flatteuze silhouet en de fascinatie van Gen Z’ers voor nostalgische modetijdperken uit het verleden. Met de verschijning van de aangerimpelde jurk tijdens meerdere Herfst Winter-22 modeshows lijkt deze historische techniek de industrie te veroveren.

Foto: Ted Baker

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.