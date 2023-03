Item van de week: De geruite rok

Wat het is:

Hoewel de geruite rok het vaakst in verband wordt gebracht met de popcultuur van eind jaren '90, is de geschiedenis ervan complexer dan dat. Het patroon, ook vaak bekend als 'tartan', stamt uit het Schotland van de 18e eeuw, waar het werd gebruikt door het Jacobietenleger, een anti-Britse groepering. In de loop der tijd is de symboliek van plaid echter generaties lang geëvolueerd, omdat het regelmatig nieuwe betekenissen krijgt in de ogen van de veranderende consument. In de mode is de ruit van Burberry vooral bekend geworden in de jaren 1920, werd het overgenomen door de punksubcultuur in de jaren 1970 en kreeg het een plaats in de grungebeweging van de jaren 1990, die door Kurt Cobain werd gepopulariseerd.

Image: Mexx

Waarom je het wilt hebben:

De steeds veranderende symboliek achter de geruite rok heeft ervoor gezorgd dat hij relevant is gebleven gedurende meerdere generaties, zonder de noodzaak van grote opfrissingen of aanpassingen. Het patroon zelf kan vele vormen aannemen, met een grote variatie aan kleuren, zodat het een brede doelgroep kan aanspreken. Dit geldt ook voor de silhouetten waarin het verschijnt, vaak gezien in de vorm van mini-rokjes, midi lengte kilts of zwierige ontwerpen, onder andere. De huidige heropleving is grotendeels te danken aan de huidige belangstelling voor mode uit de jaren '90 onder jongere generaties, die met nieuwe ogen naar dit tijdperk kijken.

Image: Brora

Waar we het gezien hebben:

Naast zijn bijzonder prominente aanwezigheid in streetstyle is de geruite rok ook veelvuldig te zien geweest op de catwalks van bekende ontwerpers voor het huidige en komende seizoen. Voor het voorjaar van 2023 was Miu Miu een van degenen die de geruite rok vaart gaven, met zowel mini- als midi-versies van de stijl in de voor het merk kenmerkende lage taille. Ook Awake toonde een geruite rok, zij het in een maxivorm die de vloer omspande met patchworkruiten. Voor de herfst van 2023 was de look ook te zien op de catwalks van herenkledingmerken, met name bij Family First, Etro en Gucci, waar plaids werden gespot op zowel knielange als enkellange stijlen.

Image: Nicowa

Hoe te stylen:

De geruite rok kan werken als een casual item dat gemakkelijk te combineren is met hoodies en vesten als onderdeel van een dagelijkse garderobe. Als je het echter wilt mixen, zijn er genoeg varianten die je kunt nemen om een draai te geven aan de klassieke stijl. Voor de klassieke preppy look combineer je de rok met enkelsokken en gympen of loafers en een oversized blazer of coltrui. Om de look te verheffen, voeg je kuitlange laarzen en gepolijste accessoires toe, zoals een tas en een grote zonnebril. Experimenteer verder door te kiezen voor botsende patronen of andere plaids die sterk met elkaar contrasteren wat de outfit net wat uitdagender maakt.

Image: Etro

Met zijn complexe geschiedenis en zijn invloed op de popcultuur is de geruite rok een item dat stevig verankerd is in de modewereld en zelden uit de trends valt omdat het zich blijft aanpassen aan generaties. Ontwerpers hebben de look dit seizoen aangepast voor elk geslacht, waardoor hij nog meer aantrekkingskracht krijgt en een flexibel item wordt voor elke garderobe.

Image: French Connection