Item van de week: de geruite trui

‌

Wat het is:

De trui met ruitpatroon is een onmisbaar mode-item voor het herfst-winterseizoen. Op de catwalks en in retail collecties komt die volop voorbij. De ruit is een vorm met een lange modegeschiedenis. Wie bijvoorbeeld aan Burberry denkt, denkt aan het iconische ruitpatroon in de voering van de trenchcoats. Nu heeft het Britse merk, samen met anderen, dit patroon op bovenkledingstukken geplakt, waardoor het een vernieuwde vorm krijgt die de print toegankelijk maakt voor jongere generaties.

Image: French Connection

Waarom je het wil hebben:

Bij deze moderniseringen horen nieuwe en bijgewerkte versies van de klassieke ruit, uitgevoerd in gedurfde kleurkeuzes en vernieuwde patronen die nieuwe consumenten aanspreken. De trui werkt vooral voor de herfst/winter als extra laag, en is daarom seizoensgebonden, en een goede garderobe-investering. Een dergelijke stijl kan met name niet gedefinieerd worden tot één consumentengroep. De look spreekt een publiek van alle leeftijden aan, zelfs met het opgefriste uiterlijk van de ruit, waardoor het een breed bereik heeft.

Image: Madewell

Waar we het hebben gezien:

De ruit was een populair patroon voor AW23-seizoen, dat zijn weg vond in een in een reeks collecties via jassen, jurken en broeken. Hij was vooral prominent aanwezig bij truien en pullovers, door ontwerpers tentoongesteld als een opvallende winterlaag voor de koudere maanden. Terwijl Maison Margiela's versie compleet was met contrasterende patches en franjes, hadden de truien van Christian Dior een boxy silhouet met versleten ruiten. Voor Daniel Lee's Burberry-debuut in Londen bracht de ontwerper het merk terug naar zijn Britse roots, terug naar zijn Britse wortels, wat betekende dat ruiten en plaids door de hele collectie te zien waren, waaronder een reeks truien.

Image: Burberry

Hoe je het moet stylen:

Er zijn veel manieren om de geruite trui te combineren, van met een eenvoudige top of jeans tot meer gedurfde opties voor de modebewuste drager. Op de catwalk was de ruit ook regelmatig terug te zien in een gewaagde co-ord: waarbij de print in de hele outfit werd gebruikt, compleet met een bijpassende trui en broek of rok.

Image: Burberry

De geruite trui van dit seizoen brengt een historische klassieker weer tot leven door middel van geactualiseerde prints, waardoor de stijl nieuw leven wordt ingeblazen en zijn aantrekkingskracht wordt vergroot. Terwijl de trui zelf een typisch herfst/winter item is, geeft het gebruik van de ruit het kledingstuk een frisse draai, waardoor het een must-have wordt voor de koudere maanden.

Image: Ella by Rafaella