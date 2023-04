Item van de week: De grijze trui

Wat het is:

Hoewel niet bepaald het meest opwindende item van de week is, domineerde de grijze trui de catwalk van het herfst/winter seizoen 2023. Tussen de franjes en bloemen was deze minimalistische trui te zien in een groot aantal collecties, vaak in combinatie met opvallende stukken en contrasterende kleuren, waardoor het een onmisbare laag werd voor de komende koudere maanden. Terwijl het silhouet van de trui van lijn tot lijn verschilde, van uitpuilende mouwen tot overdreven zoomen tot gestructureerde schouders, was de look-and-feel ook niet beperkt tot één stijl, met ontwerpers die een scala aan materialen en prints toonden om de look te verheffen.

Beeld: Kuyichi

Waarom je hem wilt hebben:

De grijze trui is een eenvoudige, maar moeiteloze toevoeging aan een garderobe en kan door een brede groep consumenten worden omarmd als een gemakkelijke optie die het hele jaar door werkt. Als basisstuk is de trui veelzijdig en raakt hij niet uit de mode, ongeacht het seizoen of de periode. Dit essentiële kledingstuk is iets waar shoppers jaar na jaar naar terugkeren en waarvoor ze niet uit hun comfortzone hoeven te stappen. Het kan gewoon bestaan als een gemakkelijke throw on, een laag voor warmte of een item dat kan worden gecombineerd met vrijwel alles.

Beeld: A Fish Named Fred

Waar we hem gezien hebben:

De grijze trui is weliswaar niet het meest opwindende kledingstuk, maar voor herfst/winter 2023 brachten ontwerpers het eenvoudige stuk naar de catwalk met bijgewerkte versies die het aantrekkelijker maakten. Terwijl Victoria Beckham, Loewe en Patou speelden met verschillende proporties, experimenteerden Isabel Marant en Jil Sander met metallic details voor hun eigen pluizige truien. Hermès, Zegna en Kolor vernieuwden de look met patchwork, waarbij verschillende materialen en prints werden gecombineerd. Prada hield het eenvoudig en toonde een reeks minimalistische grijze truien in combinatie met midi-rokken met structuur. Bij Giorgio Armani en Fendi werd de trui gebruikt als een 'logomania' stuk, met uitvergrote prints die door de breisels liepen.

Beeld: Burberry

Hoe te stylen:

Met zo'n eenvoudig item biedt de styling vele mogelijkheden. De kleur zelf is neutraal, waardoor het goed te combineren is met vrijwel elke andere tint, wat het weer aanpasbaar maakt afhankelijk van de wensen van de drager. Bijzonder goede combinatiekleuren zijn rood, lila en blauw, die allemaal werden beschouwd als de kleuren van het seizoen FW23, en ook in overvloed te zien waren op de catwalks. Het is ook mogelijk om bij de styling aanwijzingen te krijgen van ontwerpers, zoals Prada, die zijn grijze truien toonde met transparante midi-rokken of bijpassende, gestructureerde overjassen, of Kolor, die zijn trui combineerde met een oversized vest in bijpassend grijs.

Beeld: S. Oliver

Uiteindelijk was de grijze trui een opvallend product voor dit seizoen, favoriet bij ontwerpers en consumenten als een veelzijdig item dat nooit uit de mode raakt. De aantrekkingskracht van deze trui strekt zich uit over alle consumentengroepen en seizoenen, waardoor het een geweldige investering is die het hele jaar door meegaat.

Beeld: La Ligne