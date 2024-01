Item van de week: de grove ketting

Wat het is

Als je aan een grove halsketting denkt, denk je misschien terug aan een schooldisco, waar het dragen van gelaagde en bij elkaar passende halskettingen in de mode was. En hoewel die tijd voor de meesten al lang voorbij is, kun je tegenwoordig weer rekenen op deze oude vertrouwde accessoires. Ja, de opvallende ketting is helemaal terug van weggeweest. Maar terwijl deze gedurfde accessoirekeuze ooit lompe, onhandige vormen aannam, zijn ze nu meer geëvolueerd in hun verschijning en bieden ze dragers een statement sieraad om hun outfit op te waarderen.

Madewell. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wilt hebben

Stoffen bloemen, grote kralen en overdreven bedels zijn vaste waarden in de modetrends van begin de jaren 2000 en worden gedragen door tieners en jongvolwassenen die hun modebewustzijn een boost willen geven. Terwijl ze ooit als onhandig werden beschouwd, nemen grove kettingen tegenwoordig een meer gestroomlijnde en eigentijdse vorm aan, met punky kettingen en ingewikkelde kralen die de trend van vandaag definiëren. Ze zijn nu ook relevanter voor het trendbewuste individu dat een outfit wil opfleuren De grove halsketting is een item dat moeiteloos een vleugje stijl toevoegt aan zelfs de meest minimale kleding.

French Connection. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waar we het hebben gezien

Het was moeilijk om de opvallende halsketting te omzeilen op de catwalks van SS24. De trend werd gekenmerkt door oversized bedels die vaak bevestigd waren aan grote kettingschakels, waardoor ze meestal laag op de borst hingen. Op de catwalk van merken als Ulla Johnson, Laquan Smith, Yuhan Wang, Masha Popova en nog veel meer waren uitvergrote versies te zien van onder andere aardbeien, schelpen, arena's en harten. Ondertussen maakten Louis Vuitton, Miu Miu, Chanel en Carolina Herrera indruk met kralenwerk in hun eigen opvallende ontwerpen.

Fossil. Credits: FashionUnited Marketplace.

Hoe te stylen

Een geweldige manier om een dergelijk opvallend sieraad te dragen is door het te combineren met hoogwaardige basics zodat het echt opvalt. Een spijkerjurk of een tweedelig stuk in blokkleur zijn een goed begin, zodat het item echt opvalt bij de rest van de outfit. De look kan ook worden gedragen over een overhemd met knopen, voor een vleugje vrouwelijkheid bij een androgyne pasvorm. Als je je elegant wilt kleden, combineer de ketting dan met een zijdeachtige jurk en hoge hakken, of kies voor een combinatie van een rok en laarzen, met een losse satijnen erop.

Nunoo. Credits: FashionUnited Marketplace.

Voor sommigen roept de dikke halsketting nostalgie op naar de eerste jaren van het millennium. Toch wordt de reputatie van het item als een opzichtige toevoeging aan een outfit niet langer gedeeld door ontwerpers die teruggrijpen naar het tijdperk om inspiratie op te doen en de stukken die de periode definieerden op te waarderen op een manier die een nieuw publiek aanspreekt.

Michael Kors. Credits: FashionUnited Marketplace.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking: Veerle Versteeg.