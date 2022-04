Item van de week: de hedendaagse regenjas

Wat het is:

De trench, of regenjas, is een klassiek silhouet dat hoogstwaarschijnlijk altijd een vast onderdeel zal blijven van de buitenkleding categorie, hoewel recente versies van de jas nieuwe vormen hebben aangenomen met een gemoderniseerde structuur die ons beeld ervan volledig op zijn kop zet. Het zijn niet alleen de ontwerpers die op eigen manier met de trench spelen; ook in de winkelstraten zien we hoe ermee geëxperimenteerd wordt. Ontwerpen bevatten alles van grote revers tot alternatieve sluitingen en verstelbare vormen, en geven ieder een nieuwe betekenis aan de welbekende stijl, waarbij het verschuift van zijn utilitaire oorsprong naar een nieuw bestaan als mode-item voor een nieuwe generatie consumenten.

Foto: Michael Kors

Waarom je het wilt hebben:

De trenchcoat is een silhouet dat als gevestigd basisstuk tot je garderobe kan worden gerekend en blijft ieder seizoen terugkomen, maar wel steeds met nieuwe updates en accenten. Als klassiek kledingstuk is deze jas geliefd bij zowel de oudere als jongere doelgroep, die ieder hun eigen draai geven aan de look. De traditionele versie van de trench zien we elk seizoen terug in de ‘high street’ als jassenoptie. Dit model blijft waarschijnlijk net zo geliefd als het de afgelopen decennia is geweest. Ondertussen hebben we de hedendaagse trench-trend vermoedelijk aan Gen Z-ers te danken die de stijlen uit het verleden nieuw leven inblazen en het zich eigen maken. De nieuwe versie van de trend heeft de stijl een gemoderniseerde facelift gegeven waardoor het aantrekkelijker is geworden voor de jongere generatie en een alternatief, trendy alternatief biedt om mee te spelen.

Foto: Scotch & Soda

Waar is het gespot:

Zoals verwacht kwam Burberry weer met een nieuwe versie van zijn befaamde trenchcoat. Hoewel de regenjas, een kenmerkend item uit de geschiedenis van het Britse merk, weer in de meest recente Herfst Winter 2022-collectie voorkwam, compleet met zware goudkleurige versieringen, maakt het ook deel uit van de pre-fall collectie die het merk in samenwerking met het Braziliaanse model Lea T. ontwierp. Haar versie van de trench bestond uit een gedeconstrueerd ontwerp samengesteld met contrasterende materialen om een patchwork-effect met laagjes te creëren. Fendi introduceerde ook een trench in zijn herenmodecollectie, met oversized, cape-achtige regenjassen met een strakke snit. Y/Project koos voor een meer alternatieve benadering met een reeks verwarrende jasmodellen, sommigen met afwijkende snitten en anderen met diverse overdreven details. De Herfst Winter 2022 collectie van het merk bevatte ook jassen met leerlook en zwaar rimpeleffect om het typische silhouet te vervormen voor een nog modernere interpretatie.

Foto: Dorothee Schumacher

Hoe je het moet stylen:

De trenchcoat is in feite een geheel zelfstandig buitenkledingitem dat een statement kan maken, hetzij alleen of in combinatie met andere opvallende stukken om een mooie outfit te creëren. Een eenvoudige look voor overdag kan bestaan uit een jas met spijkerbroek, een sweatshirt en sneakers of enkellaarzen met lage hak voor een look waar de nadruk op de jas zelf ligt. Voor een meer geklede versie van de casual look kan de jas worden gepaard met een leren rok en losvallend overhemd, compleet met panty en kniehoge laarzen. De trench kan ook als formeel kledingstuk fungeren, gepaard met aansluitende tweedelige pakken en strak gesneden stukken. Kies je voor een alternatieve benadering, dan kan de jas als zelfstandig item dienen. Mocht je een lichtgewicht model met ceintuur hebben, dan kan deze zelfs als jurk worden gedragen.

Foto: Fassbender

De trenchcoat is een klassiek silhouet dat altijd in de mode zal blijven. Het model is niet seizoensgebonden waardoor het met of zonder lagen kan worden gedragen en een geweldige investering is voor elke consument. Zijn huidige modernisatie mogen we danken aan de jongere generaties die er hun eigen, hedendaagse draai aan geven, waardoor er meer mogelijkheden worden gecreëerd voor deze jas.

Foto: Helene Galwas

