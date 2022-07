Item van de week: de herenshort

Wat het is:

Een opvallend kledingstuk tijdens de SS23 modeshows voor mannen was de short. De korte broek werd voor het komende seizoen in een reeks verschillende stijlen gepresenteerd en fungeerde vaak als statementstuk binnen een complete outfit of als alternatief voor een lange broek, zoals in het geval van een tweedelig pak. Er was ook geen opvallend verschil tussen nette en vrijetijdskleding; beide werden in verschillende versies op de catwalk vertegenwoordigd. Herenshorts worden vaak pas gedragen als het weer warmer wordt, maar in het huidige modebeeld lijken dit onderscheid tussen de seizoenen te vervagen en wordt het een kledingstuk voor alle seizoenen.

Foto: 11 Degrees

Waarom je het wilt hebben:

Herenshorts zijn een vanzelfsprekende keuze voor de zomergarderobe en bieden consumenten een alternatief voor de lange broek voor meer comfort tijdens de warmere maanden. Tot de populaire keuzes onder de sportkledingcategorie behoren de op basketbal geïnspireerde ontwerpen die inmiddels geaccepteerd worden als dagelijkse mode. Deze stijlen vallen vaak ruimer dan de gemiddelde korte broek en bieden meer comfort. Veel mannen kiezen ook voor korte broeken die tevens als strandkleding kunnen worden gedragen, waardoor ze moeiteloos ermee met vakantie kunnen. Veel van de herenshorts bieden praktische details voor de drager, waardoor ze koel en comfortabel de zomer doorkomen.

Foto: Scotch & Soda

Waar is het eerder gespot:

Zoals eerder vermeld waren korte broeken duidelijk aanwezig tijdens de mannenmodeshows van SS23 en verschenen in verschillende vormen op een groot aantal designercatwalks. Zo presenteerden Moschino en Family First bijvoorbeeld broeken tot op de knie als deel van een pak. Hiermee gaven ze een draai aan formele kleding en combineerden ze deze met ontspannen elementen. Bianca Saunders hield zich daarentegen strak aan vrijetijdskleding, te zien in de op het strand geïnspireerde ontwerpen met een felgekleurde print. Dsquared2 deed dit ook maar liet zich voor zijn collectie met invloeden uit Jamaica inspireren door de ruimvallende basketbalshort. Ondertussen koos Fendi voor denim shorts met gerafelde zomen, en presenteerde Prada een selectie korte leren shorts die gecombineerd werden met overhemden met grafische prints.

Foto: O'Neill

Hoe moet je het stylen:

Zoek inspiratie bij de ontwerpers en combineer een korte broek met een bijpassende stop in dezelfde stof en print. De combinatie is een moeiteloos stijlvolle outfit voor zomer, dat mooi afgemaakt wordt met een paar sneakers. Ook kun je met prints spelen en een broek met contrasterende print dragen voor een look die iets speelser en gewaagder is. Korte broeken kunnen met een scala aan basistops worden gedragen: de veiligste optie is een oversized, ruimvallend T-shirt, perfect voor op het strand en voor dagelijks gebruik. Als je iets minder eenvoudigs zoek, pak dan een overhemd en jasje, zoals bij Prada, voor een alternatief voor formele kleding.

Foto: Under Armour

Terwijl korte broeken voor mannen niet voor iedere consument zijn weggelegd is er een enorm assortiment van stijlen verkrijgbaar – alles van verschillende stoffen tot alternatieve snitten – om een bredere doelgroep aan te spreken. Hun draagbaarheid in de warmere maanden kan niet genoeg worden benadrukt omdat ze koelere optie bieden voor dagelijks gebruik.

Foto: Calida

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk . Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.