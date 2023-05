Item van de week: De joggingbroek

Wat het is:

Als het toppunt van comfort, was de joggingbroek een integraal onderdeel van het lockdown-leven tijdens de pandemie, ter vervanging van jeans, als een gezellig alternatief voor de lange dagen binnenshuis. Maar terwijl de beperkingen nu zijn verminderd en de wereld weer normaal is, is de impact van de sweatpants niet afgenomen. In feite was de relaxte broekstijl een belangrijk onderdeel van de AW23-catwalks en is die nog steeds een grote favoriet bij de consument. De joggingbroek zelf verwijst meestal naar een ruim of loose-fit ontwerp, vaak unisex, gemaakt van gebreid materiaal.

Afbeelding: Timberland

Waarom je hem wilt hebben:

Als misschien wel een van de meer populaire vormen van loungewear, valt de joggingbroek niet in één demografische consumentengroep. Het is een item dat gemaakt is voor alle mensen; van elke leeftijd of gender. Voor het komende seizoen heeft de broek een upgrade gekregen met moderne aanpassingen, denk aan oversized, uitlopende of rechte vormen. Hoewel deze allemaal te zien zijn voor AW23, zijn joggingbroeken als geheel, ongeacht welke stijl er ook is gekozen, niet beperkt tot één seizoen. De look blijft het hele jaar door populair, hetzij als een vorm van fitness een kledingstuk om in te relaxen of een kledingstuk voor casual gelegenheden.

Image: Mexx

Waar we het gezien hebben:

Sweatpants waren in alle vormen te zien op de AW23-runways, van de standaard grijze stijlen bij Victor Virgile tot all-over prints zoals Ahluwalia's galactische broek. Een van de manieren waarop ontwerpers sweatpants stylden was door het gebruik van laagjes, zoals te zien was bij Heron Preston, waar een fluweelachtige broek werd gecombineerd met een getailleerde rok. Luar combineerde daarentegen oversized bruine sweats onder een zwaar versierde midi vol met pailletten. Oversized stijlen waren ook te zien bij Sinéad O'Dwyer. met een kanten bodysuit, en Mowlola, die de relaxte look contrasteerde met een overhemd op maat.

Afbeelding: Selected Femme

Hoe te stylen:

Hoewel sweatpants meestal worden geassocieerd met loungewear, en daarom vaak worden gecombineerd met andere stijlen uit die categorie, zoals sweatshirts en t-shirts, werd de look voor AW23 door ontwerpers opgewaardeerd en naar een nieuw niveau getild. Wat tops betreft, kan de stijl worden gecombineerd met shirts met op maat gemaakte prints of op lingerie geïnspireerde stukken, zoals bodysuits met panelen, die het item aankleden als avondkleding. Als bovenkleding kunt u de look nog meer mixen met oversized blazers of gestructureerde leren jasjes met eigen prints. Ook met schoenen kan worden geëxperimenteerd, met de optie van sneakers voor meer casual kleding of hakken met bandjes om de outfit verder te verfijnen.

Afbeelding: Porsche Design

De joggingbroek is een loungewear item dat zijn categorie is ontgroeid: het is nu geschikt voor bijna alle gelegenheden. De verschillende versies van de broek zien we het hele jaar terugkomen in collecties.

Image: Madewell