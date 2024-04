Item van de week: de jurk met ruches langs de zoom

Wat het is

Volumineuze rokken waren een grote trend in de herfst/wintercollecties van 2024, maar niets was zo uitgesproken als die met ruches aan de zoom. De stijl werd geformuleerd door middel van verschillende technieken, of het nu ging om extreme gelaagdheid of ingewikkeld rimpelen, ze kwamen allemaal tot een hoogtepunt in golvende vormen die de onderste helft van de jurk in kwestie uitvergrootten. Deze werden het vaakst gezien in jurken met druppelzoom of opgebolde babydollsilhouetten. En toch, hoewel de stijlen drastisch varieerden, bleef een zoom met ruches veel jurken definiëren op de catwalkcollecties van dit seizoen.

Desigual. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wilt hebben

Nu avondkleding haar triomfantelijke comeback blijft maken, zullen consumenten op zoek zijn naar een opvallend stuk om te dragen naar de vele gelegenheden die in hun agenda staan. Daarom biedt de grote verscheidenheid aan jurken met ruches hen een uitgebreide keuze, afhankelijk van persoonlijke smaak. Sommige van deze silhouetten weerspiegelen ook een bredere trend die favoriet is onder Gen Z voor kledingstukken met druppelvormige taille, waarvan er veel hun weg hebben gevonden naar de steeds veranderende trends op sociale media en als zodanig een belangrijke, blijvende relevantie hebben onder jongere consumenten.

French Connection. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waar we het gezien hebben

Op de catwalk kwam de jurk met ruches in vele vormen voor herfst/winter 2024. Bij Marques'Almeida, bijvoorbeeld, verscheen het als een wijd uitgesneden midi met druppel taille in een felroze tint. Dit stond in schril contrast met de mini jurk van Tory Burch, waarvan de rok zijn vorm kreeg in meerdere lagen die over elkaar heen plooiden voordat deze in een zoom met ruches eindigde. Bij Annie's Ibiza hadden de zomen een meer ingewikkelde techniek, terwijl ze in een asymmetrische vorm vielen die uit een getailleerde bustier vloeide. Molly Goddard bracht ruches op een heel nieuw niveau in een wijd uitgesneden rok met gedetailleerde textuur vanaf de taille naar beneden, een overdreven silhouet dat in balans werd gebracht door schouders met dezelfde textuur.

Madewell. Credits: FashionUnited Marketplace.

Hoe te stylen

Jurken met ruches langs de zoom zijn de perfecte gelegenheidsjurken die op zichzelf al een statement zijn voor de drager. Er zijn echter opties om het kledingstuk nog meer aan te kleden en de stijl te verheffen om een outfit bij elkaar te brengen. Bij een langere jurk met druppelzoom zijn bijvoorbeeld stevige oorbellen en nauwsluitende laarzen met kuitlengte twee accessoires die de look moeiteloos afmaken. Voeg een kleine, minimalistische handtas toe en laat de jurk voor zichzelf spreken. Voor kortere zomen met ruches kan een soortgelijk idee worden uitgevoerd, maar door loafers en panty's toe te voegen kan de jurk in dagkleding worden gedragen voor nog meer garderobeopties.

Yoek. Credits: FashionUnited Marketplace.

De jurk met ruches langs de zoom is een leuke evolutie van de loshangende zoom look, die volume en alternatieve silhouetten toevoegt aan de garderobe van avondkleding voor zij die het aandurven.