Item van de week: De kanten jurk

Wat het is:

De kanten jurk is een kledingstuk dat seizoenen en modetrends overstijgt. De jurk komt voor in verschillende stijlen: van bohemien tot formele kleding tot strandkleding. Meestal zien we de jurk alleen in de zomer, maar op de catwalk voor herfst/winter 2023 kwam die ook regelmatig voorbij. Daar zagen we stijlen die geschikt zijn voor vrijwel elke gelegenheid. Het kant had ook verschillende variaties: soms liep het over het hele kledingstuk, andere keren alleen over de zoom. Maar ook soms met ingewikkelde panelen, als een variant van de ondergoed-als-bovenkleding-trend.

Image: French Connection

Waarom je het wil hebben:

De kanten jurk kan in veel verschillende esthetische en trendcategorieën vallen, waardoor het een grote aantrekkingskracht heeft op verschillende doelgroepen die misschien op zoek zijn naar een niet seizoensgebonden stijl om aan hun garderobe toe te voegen. Het stuk is vooral populair rond het trouwseizoen, dat meestal loopt van mei tot oktober, en heeft een opleving gezien omdat paren doorgaan met bruiloften die waren uitgesteld als gevolg van de pandemie. Hoewel de kanten jurk vaak wordt gekoppeld aan formele kleding, kan de look ook gevonden worden in casual stukken, waardoor het een goed bereik heeft als het gaat om verschillende gelegenheden.

Image: French Connection

Waar we het hebben gezien

De kanten jurk was te zien op de ready-to-wear en haute couture catwalks voor FW23, gezien in zowel stukken die gedragen konden worden voor evenementen als stukken om naar de supermarkt te dragen. Off-White richtte zich op het eerste met een vloeiend, aansluitend zeemeermin silhouet met contrasterende kanten panelen. Ester Manas bood ontwerpen geïnspireerd door lingerie en corsetterie aan om de minimalistische stijl waar het merk om bekend staat vorm te geven. Het van kant houdende Zimmermann bleef dicht bij haar kenmerkende bohemien esthetiek met haar eigen ontwerpen die belang hechtten aan kanten zomen voor lichte, vloeiende jurken. Ondertussen gingen de kanten looks van Alaïa van top tot teen en omringde de modellen met ingewikkelde materialen.

Image: Dorothee Schumacher

Hoe te stijlen:

Layering van de kanten jurk is een hoogtepunt in de styling van het item. Met het materiaal is het meestal mogelijk om door het ontwerp heen te kijken, wat betekent dat vaker wel dan niet een onderlaag nodig is. Gebruik een onderjurk in nude of een kleur die overeenkomt met het kant zelf, of mix dingen met een contrasterende tint om diepte aan het stuk te geven. Voor casualwear, combineer de jurk met sneakers en een leren schoudertas, of als alternatief, voor avondkleding, voeg accessoires met een glitter en hakken toe.

Image: Burberry

Als een jurk voor verschillende gelegenheden en seizoenen heeft de kanten jurk een grote aantrekkingskracht op verschillende groepen klanten, of zij nu een gelegenheid vieren of gewoon naar het strand gaan.

Image: Stella McCartney