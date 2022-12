Item van de week: de kanten top

Wat het is:

Als zomers basisartikel is de kanten top een geliefde stijl voor tijdens de warmere seizoenen waarbij consumenten een koeler, ademend laagje kunnen dragen. Terwijl kant vaak beschouwd wordt als een delicate stof bestaand uit een fijnmazig patroon, zien we hoe de versies voor SS23 zich hebben ontwikkeld via gestructureerde lingerie en experimentele ontwerpen, waardoor het een andere uitstraling krijgt dan zijn kenmerkende piekerige reputatie doet vermoeden. Kanten tops zien we voor deze periode terug in de vorm van strakke korsetten, fijne bralettes en nauwsluitende silhouetten, waardoor ze hun wortels in de lingerie overstijgen.

Foto: Madewell

Waarom je het wilt hebben:

Kant kreeg waarschijnlijk zo’n prominente plaats in de SS23-collecties als gevolg van de evolutie van de ondergoed-als-bovenkleding trend, een stijl waarin artikelen als bralettes dagelijkse kleding werden. Vaak beschouwd als gewaagd modestatement, spreekt deze trend consumenten aan die graag experimenteren met hun looks en uit hun comfort-zone willen stappen. Merken en retailers hebben deze trend echter ook vertaald naar ‘veiligere’ opties voor een bredere doelgroep, met draagbare versies voor mensen die iets meer bedekking zoeken.

Foto: Ella by Rafaella

Waar is het gespot:

Bekende ontwerpers haakten al in op deze trend voor het damesmodeseizoen van SS23. Versace liep voorop met een collectie met veel lingerie-elementen, waaronder kanten tops, kleurrijke bralettes en zijdezachte camitopjes, naast een reeks even verleidelijke jurken. Soortgelijke stijlen zagen we ook in de collecties van Burberry en Dolce & Gabbana, waarin beiden speelden met laagjes over soepel vallende, strakke look. Ondertussen experimenteerden Victoria Beckham en AC9 met nauwsluitende ontwerpen met gestructureerde snitten die zich om het lichaam vormden. Dior en Dennis Basso speelden ook met silhouetten en presenteerden elk opbollende vormen die contrasteerden met de stukken waarmee ze gecombineerd waren.

Foto: Dorothee Schumacher

Hoe moet je het stylen:

De kanten top kent veel stylingmogelijkheden. Het kan goed gecombineerd worden met zwaar contrasterende stoffen, zoals leer en denim, maar ook met stoffen die de look van kant spiegelen, zoals gelijksoortig kant of een bijpassend artikel. Ook kan er met het doorschijnende aspect van het kant worden gespeeld door middel van het gebruik van contrasterende gekleurde laagjes. Zo staat een witte top met col goed onder een rode kanten top, en wordt het kanten patroon benadrukt door de witte ondergrond.

Foto: Myma by NED

De kanten top is een verlengstuk van de ondergoed-als-bovenkleding trend, die wellicht versterkt wordt door de toenemende populariteit van merken met een focus op lingerie, zoals Rihanna’s Savage X Fenty. De evolutie van de trend moedigt consumenten aan te experimenteren met hun look door middel van het gebruik van opvallende, gewaagde kleding.

Foto: Rino & Pelle

