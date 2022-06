Item van de week: de kleur felroze

Wat het is:

Een bijzondere kleur die het komende seizoen van invloed zal zijn op de mode is felroze. De kleur roze heeft een specifieke betekenis zowel binnen de cultuur als de geschiedenis en werd voor het eerst modieus halverwege de achttiende eeuw, toen het door zowel mannen en vrouwen gedragen werd als symbool van luxe. Terwijl het in eerste instantie niet geassocieerd werd met vrouwelijkheid, werd het halverwege de negentiende eeuw, toen het steeds vaker voorkwam, als kleur voor vrouwen beschouwd. Roze maakt nu echter een verandering door waarbij het de kleur is geworden van verzet en een nieuw gevoel van zowel mannelijkheid als vrouwelijkheid.

Foto: Na-kd

Waarom je het wilt hebben:

Het is door deze verschuiving van het perspectief dat felroze de kleur van het moment is, zowel in de mannen- als de damesmode. De tint, die oorspronkelijk als perfecte kleur voor het voorjaar en de zomer werd beschouwd, zien we nu ook in het najaar en de winter, gespot in de designercollecties voor de komende periode waarin het toegepast werd in breiwerk en buitenkleding. De felle tint heeft het vermogen een collectie tot leven te brengen, en trekt een groep aan die niet bang is om de grenzen van de mode op te zoeken en graag een statement maakt met kleding.

Foto: Superdry

Waar is het gespot:

Roze kwam vooral veel voor in de FW22 modeshow van Valentino, waarin zowel de omgeving en de modellen gehuld waren in een opvallende fuchsia kleur. Er werden in totaal veertig looks voor zowel mannen als vrouwen getoond op de levendige catwalk, afgewisseld met enkele zwarte kledingstukken die voor een opvallend contrast zorgden. Het Londense merk Poster Girl paste ook felroze toe in de vorm van breiwerken, waaronder leggings, in tegenstelling tot Huishan Zhang’s gebruik van de kleur die in een lange jas met structuur voorkwam. Ook Lanvin koos voor structuur met een jurk met opvallende schouders en zware drapering die dieptewerking gaf aan de populaire tint.

Foto: Stella McCartney

Hoe moet je het stylen:

Felroze kan op zichzelf gedragen worden in een complete outfit, zoals een lange jurk, playsuit of tweedelige set. Je kunt soortgelijke felle kleuren echter ook gebruiken als accent, zoals turkoois, rood, oranje of blauw, toegepast in de vorm van kleurvlakken. Met andere roze tinten kun je hetzelfde effect bereiken. Als felle kleuren niet echt niets voor jou zijn, probeer dan subtiele tinten, zoals okergeel, zwart en donkergroen, die goed staan bij felroze maar niet zo opzichtig zijn voor overdag. Als je liever ook geen top-tot-teen kleur draagt, combineer een felroze trui dan met een zwarte spijkerbroek of een ruimvallende, donkergekleurde trui met roze broek voor een outfit die geschikt is voor elke gelegenheid.

Foto: Nicowa

Felroze was een populaire kleur op de AW22-catwalks en lijkt de komende seizoenen van invloed te blijven. De achterliggende sociale betekenis van de kleur zorgt ervoor dat het de mode overstijgt en een perfecte statement kleur ongeacht hoe je het draagt.

Foto: Karl Lagerfeld