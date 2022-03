Item van de week: de kleurrijke imitatie-bontjas

Wat het is:

De imitatie-bontjas is vaak zowel een modieus als politieke statement. Hij verscheen aanvankelijk in 1929 ten tonele, maar de moderne versie zoals we die grotendeels nu kennen werd pas halverwege de jaren vijftig geïntroduceerd, samenvallend met de creatie van acrylpolymeren. Terwijl de oorsprong van imitatiebont niet zozeer voortvloeide uit compassie maar eerder uit de noodzaak voor snelle productiemethodes, wordt het materiaal tegenwoordig beschouwd als een diervriendelijk alternatief voor echt bont, waarvan vaak verweten wordt van het op vrede manier geproduceerd wordt. Jaren na zijn introductie kan de imitatie-bontjas inmiddels als vast onderdeel van de gardrobe worden beschouwd; ontwerpers kiezen steeds vaker voor het materiaal in plaats voor de traditionele echte versies. Met name tijdens de lopende Fashion Weken werd de imitatie-bontjas op verschillende catwalks gespot in opvallende kleuren en overdreven silhouetten, aanwijzingen die suggereren dat de jas veelvuldig zal voorkomen in herfst winter 2022.

Foto: Madewell

Waarom je het wilt hebben:

Designermerken en modehuizen elimineren steeds vaker echt dierenbont uit het productieproces; onlangs voegden Moncler en Kering zich bij deze groep, een zet die goed leek te vallen bij klanten. Daarnaast kiezen merken steeds vaker voor de productie van duurzamer, milieuvriendelijk imitatiebont, in lijn met de behoeften van consumenten die bijgedragen heeft aan de toenemende populariteit van deze stijl in de afgelopen jaren. Deze voortdurende veranderingen hebben de imitatie-bontjas opnieuw in de schijnwerpers geworpen als dier- en milieuvriendelijk alternatief voor het voorheen zo begeerlijke bontjack. Ook zien we hoe de kleuraccenten die zo vaak te zien zijn in deze ontwerpen ondersteund worden door de kleurentrends die voor het komende seizoen voorspeld worden, waarbij bedrijven als Pantone verwachten dat het allemaal zal draaien om een groep uitgesproken kleuren.

foto: Ted Baker

Waar hebben we het eerder gezien:

De toename van de populariteit van felle kleuren was duidelijk zichtbaar tijdens de herfst winter 2022 modeshows. Een groot aantal ontwerpers koos voor de felgekleurde imitatie-bontjas, met verschillende versies van de populaire stijl. Alberta Ferretti, Versace en Emporio Armani brachten het item tot leven met contrasterende motieven die herinnerden aan vintage-stijl ontwerpen, terwijl Michael Kors koos voor effen, felle kleuren voor hun overdreven jassen. Sommige ontwerpers lieten zich voor hun creaties inspireren door dieren, zoals Yuhan Wang, die voor de luipaardlook koos, en Christian Siriano, die een blauwe zebraprint toepaste op zijn jas met lange pasvorm. Blumarine en Dolce & Gabbana behoorden ook tot de schare van imitatiebont-liefhebbers, elk met een eigen versie met overdreven silhouet en opvallende kleuren.

Foto: Yoek

Hoe moet je het stylen:

Terwijl de imitatie-bontjas een statement op zich is, kunnen de stylingmogelijkheden ook gewaagd zijn. Voor een gedurfde keuze kun je de jas combineren met een vloeiende, halflange jurk met motief en enkellaarzen met lage hak, in tinten gebaseerd op de felle kleur van de jas. Voor liefhebbers van broeken, kies voor een flare-model en nauwsluitend overhemd met print voor een look die herinnert aan de jaren zeventig. Als je iets minder gedurfds zoekt, kies dan voor een eenvoudige, universele stylingkeuze die wat gangbaarder is. Een eenvoudige bootcut jeans gepaard met een trui of vest is een moeiteloze, alledaagse outfit voor mensen die niet te veel willen opvallen. Een ander element dat steeds populairder wordt is om je accessoires bij je imitatie-bontjas te laten passen, hetzij qua materiaal, kleur of motief. Een leuke stylingmogelijkheid is om stukken naast elkaar te dragen die de trend op speelse manier weerspiegelen.

Foto: Madewell

Terwijl imitatie-bontjassen een eigen rol speelden in ethische uitspraken die in het verleden werden gedaan heeft de trend zich ontpopt tot vast onderdeel van de modewereld, met een uitbreiding in de afgelopen jaren buiten het politieke vlak en een ontwikkeling tot een op zichzelf staan onmisbaar kledingstuk. Zijn plaats in het herfst winter 2022-seizoen kan niet worden ontkend, gezien veel luxemerken de kleurrijke look hebben opgenomen in hun collecties, hetzij als vast onderdeel of als enkel statement item. De kleurrijke imitatie-bontjas is iets om dit jaar zeker in de gaten te houden.

Foto: Yvette Libby N’guyen Paris

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk . Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.