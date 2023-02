Item van de week: De kobaltblauwe tint

Wat het is:

Kobaltblauw is een kleur gebaseerd op de oxidatie van kobalt en aluminium, wat resulteert in een levendige, maar lichte tint blauw. De toon werd voorspeld als een van de kleuren van het seizoen AW23/24 door kleur- en trendautoriteiten WGSN en Coloro, die de kleur in verband brachten met het "nieuwe ruimtetijdperk" en de voortdurende digitale transformatie die de mode overneemt. Het duo adviseerde het gebruik van de toon in metallic afwerkingen en tactiele looks, terwijl het ook aansluit bij consumenten die op zoek zijn naar een gevoel van escapisme. Kobalt was echter al te zien in collecties voor SS23, waarmee het zijn prominente plaats voor het komende jaar al aangeeft.

Image: Simmi

Waarom je het wilt hebben:

Kobaltblauw is voorspeld als een van de tinten die het seizoen AW23/24 zullen bepalen, maar voor SS23 hebben ontwerpers de gedurfde tint al in hun collecties opgenomen, wat mogelijk aantoont dat het al invloed heeft op de modewereld. De gedurfde tint is geschikt voor vrijwel elke gelegenheid, zowel op japonnen als op casual t-shirts, waardoor hij een breed bereik en een grote aantrekkingskracht heeft. Bovendien is de kleur ook volledig genderneutraal, waardoor hij de traditionele modegrenzen overstijgt.

Image: Madewell

Waar we het gezien hebben:

David Koma gebruikte de kobalttint voor de ready-to-wear voorjaarslijn 2023 van het merk, waar hij te zien was voor een oversized bomberjack in combinatie met een rok met netten en knielaarzen. Alexander McQueen gebruikte de tint ook voor vrij avant-gardistische looks, waaronder een asymmetrische leren jurk en een vloeiende cut-out jurk. Cecilie Bahnsen, die ook koos voor uitgesneden vormen, zij het in een kanten materiaal, volgde een soortgelijke aanpak, terwijl Richard Quinn de toon benaderde in de vorm van een driehoekige manteljurk.

Image: Yoek

Hoe te stylen:

Kobaltblauw is zo'n levendige tint dat het goed tot zijn recht komt in een item dat volledig in die kleur is of met een print in een contrasterende tint, zoals wit. Combineer de stijl in dat geval met accessoires en schoeisel die ofwel contrasteren met het blauw ofwel passen bij de andere tint van de print. Een soortgelijke aanpak is mogelijk bij de kleur van een top of rok. Combineer het item met een ander item in een bijpassende tint, of contrasteer het met een ander stuk om de look samen te brengen.

Image: Madewell

Kobaltblauw is een populaire kleur in de mode, en zijn plaats in het komende jaar kan niet worden ontkend nu het blijft verschijnen in de catwalkcollecties van verschillende ontwerpers. De look is volledig genderloos, waardoor een brede klantengroep met de kleur kan experimenteren en hem eigen kan maken.

Image: Gaastra