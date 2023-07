Item van de week: De kokerrok

Wat het is:

Als er ooit een kledingstuk is geweest met zo’n duidelijke geschiedenis, dan is het wel de kokerrok. Het aansluitende silhouet is afgeleid van de eerste vrouwelijke passagier in een vliegtuig, die in 1908 een touw rond haar enkels bond om te voorkomen dat de zoom van haar rok zou wapperen en vast zou komen te zitten in machines. Dit was de geboorte van de moeder van de kokerrok, de ‘hobbelrok’, die uiteindelijk werd overgenomen door Parijse ontwerpers en de vorm kreeg die we nu kennen. Dior zorgde er vervolgens voor dat de kokerrok in 1954 wijd en zijd bekend werd en zag het uiteindelijk hoppen tussen een modestuk en formele kleding, een status die hij gedurende zijn hele leven heeft behouden.

Madewell. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wil hebben:

Hoewel de kokerrok altijd stevig in de modewereld was gevestigd, is het kledingstuk tegenwoordig gemoderniseerd en wordt het niet meer gezien als enkel kantoorkleding, maar ook als een casual kledingstuk. Een breder gebruik van verschillende materialen en de wens naar minder beperkende vormen heeft dit ondersteund, waardoor er meer flexibele ontwerpen in breisels of elastische stoffen voor dagelijks gebruik zijn geïntroduceerd. Desondanks plaatsten de ontwerpers op de catwalks van FW23 kokerrokken nog steeds in de schijnwerpers van de formele mode, maar ze boden de stijl wel een vernieuwd formaat dat zich verweeft met de casualisering van kantooromgevingen.

Maven Women. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waar we het gezien hebben:

Veel ontwerpers benadrukten deze luxe kantoortrend door hun kokerrokken te combineren met bijpassende blazers, vaak in klassieke krijtstreep- of ruitmotieven. De versie van Saint Laurent bijvoorbeeld, compleet met een been split, werd gezien met een blazer met overdreven schouders, terwijl Dries van Noten koos voor een meer traditionele benadering wat betreft de taille. Sacai, aan de andere kant, vernieuwde de kokerrok met een gelaagde taille, waardoor het silhouet moderner oogt. Tegelijkertijd keerde Dior terug naar zijn roots, met een strak zwart kledingstuk dat refereerde aan de jaren 50 collectie.

Burberry. Credits: FashionUnited Marketplace.

Hoe te stylen:

In overeenstemming met zijn formele verleden werkt de kokerrok natuurlijk goed met getailleerde button-ups en bijpassende blazers, waardoor hij zeer geschikt is voor een werkplek of kantooromgeving. Maar om het stuk casual te maken en het in de moderne tijd te plaatsen, wordt deze look opgewaardeerd met gebreide vesten en oversized pasvormen, waardoor het de jongere generatie aanspreekt. Voor dagelijks gebruik worden dergelijke technieken gebruikt, maar het is ook mogelijk om meer casual elementen met de look te combineren, zoals een t-shirt met print en sneakers.

Dorothee Schumacher. Credits: FashionUnited Marketplace.

Met zijn rijke geschiedenis is de kokerrok een definitieve leider in de modewereld. Vrouwen kunnen het item als een formeel kledingstuk dragen, maar kunnen ook voor een all-round look gaan die de grenzen van de mode verlegt. Door de styling van de rok te vernieuwen, wordt het kledingstuk opnieuw interessant en wordt hij ineens populair onder de jongere generaties.

Karl Lagerfeld. Credits: FashionUnited Marketplace.