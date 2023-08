Item van de week: De korte broek bij een pak

Wat het is:

Als er één kledingstuk is dat echt bepalend is voor het herenpak voor SS24, dan is het wel de korte broek, een gestroomlijnde toevoeging aan de categorie broeken die een moderne update geeft aan formele kleding. Hoewel sommige mannen de overstap naar korte pakken als gewaagd zien, is het item alom geaccepteerd door ontwerpers, van wie sommigen het ‘gewaagde’ kledingstuk seizoen na seizoen blijven aanprijzen in hun ontwerpen. In de vrouwenmode is het item minder omstreden en accepteren we de zomervriendelijke stijl maar al te graag.

Timberland. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wil hebben:

In tegenstelling tot de standaard combinatie van blazer en broek, zorgen korte pakken voor een koeler alternatief voor warmere dagen. In de loop der tijd is het een meer genderloos kledingstuk geworden, dat zijn weg heeft gevonden naar zowel mannen- als vrouwencollecties. De opleving in mannenmode is echter grotendeels veroorzaakt door de steeds snellere 'preppy' trend, alom overgenomen door merken als Louis Vuitton en Dsquared2, waarbij collegiaal geïnspireerde kleding op de voorgrond is getreden.

Dutch Dandies. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waar we het gezien hebben:

Korte broeken bij pakken zijn overal te zien op het herenmodecircuit voor SS24 en komen in verschillende varianten die ervoor zorgen dat er een alternatief komt voor een getailleerde broek. Bij Prada vormden shorts bijvoorbeeld een groot deel van de collectie, te zien op bijna elk model dat over de industriële catwalk liep. Sommige werden gecombineerd met bijpassende blazers, met name in hun hoge taille, terwijl anderen contrasteerden met shirts met print of kleurrijke bovenkleding. Een soortgelijke styling was te zien bij MSGM, Hermes en Valentino, terwijl merken zoals Zegna en Paul Smith in plaats daarvan kozen voor bijpassende overhemden om de look op een meer eigentijdse manier.

Selected Homme. Credits: FashionUnited Marketplace.

Hoe te stylen:

Voor vrouwen is een korte broek makkelijk te stylen en kan deze gecombineerd worden met blouses en blazers om een moeiteloze outfit af te maken die zowel formeel als casual gedragen kan worden. Combineer de stukken met sneakers of hakken met bandjes, afhankelijk van de gelegenheid waarin het gedragen wordt. Voor mannen zijn de mogelijkheden om te experimenteren met een korte broek eindeloos. Om het in het thema ‘gedurfde stijlstatements’ te houden, kun je het kledingstuk combineren met een chique shirt met print, of combineer de look met soortgelijke preppy breisels of collegiale stukken.

Selected Homme. Credits: FashionUnited Marketplace.

Daar waar de broek was verweven met de klassieke Dandy-stijl, is hij vandaag de dag opgenomen in diverse genres, namelijk die van de collegiale look of zelfs formele kleding. De zomervriendelijke broek is voor mannen die bereid zijn om uit hun comfortzone te stappen, terwijl ze voor vrouwen een standaard aanvulling op de garderobe zijn die een comfortabel alternatief biedt op het standaard pak.

Karl Lagerfeld. Credits: FashionUnited Marketplace.