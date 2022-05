Item van de week: de lange bloemetjesjurk

Wat het is:

Image: Madewell

Waarom je het wilt hebben:

Image: Superdry

Image: Nicowa

Hoe moet je het stylen?

Image: Dorothee Schumacher

De lange bloemetjesjurk is een trend die voortdurend verandert, waardoor het een item is dat nooit uit de mode raakt. Onder de stijlen die prominent aanwezig waren tijdens de najaar-winter 2022 modeshows bevonden zich modellen met oversized, geblokte bloemen en fijnere bloemenprints, vaak gemengd met paisley motieven. Elk motief bood een andere versie van de bloemetjesjurk, waarbij opvallende prints vaker voorkwamen in moderne interpretaties en complexe patronen herinnerden aan modetrends uit het verleden. Silhouetten varieerden ook op de catwalk, waarbij sommige ontwerpers voor overdreven vormen kozen, wat nieuw is binnen deze trend, terwijl anderen trouw bleven aan bekende snitten, zoals een topje met dunne schouderbandjes of een cocktailjurk. Hoe dan ook lijkt de bloemetjesjurk het komende seizoen weer een invloedrijk item te wordenEen lange gebloemde jurk is een veilige optie voor iedere collectie, want het keert steeds terug als een van de hoofdtrends voor de lente- en zomerseizoenen. Op basis van de versies die tijdens de modeshows voor najaar-winter 2022 te zien waren mogen we ervanuit gaan dat we dit model de komende jaren nog veel zullen terugzien. Veel van deze ontwerpen maakten gebruik van lange mouwen en een gelaagd silhouet, waardoor de jurk geschikter wordt voor de koelere maanden. Ook was er een grote verscheidenheid van prints, waardoor de stylingopties ook gevarieerd zijn voor diegenen die op zoek zijn naar iets wat het beste aansluit op een specifieke merkidentiteit.Waar is het gespot? Richard Quinn presenteerde een reeks lange, overdreven avondjurken met opvallende bloemenprint als onderdeel van zijn AW22-modeshow. Opbollende jurken voorzien van uitgesproken bloemenprints werden vaak gedragen over een donkere body van latex. Rejina Pyo koos ook voor een opvallende bloemenprint met een schilderachtig effect op de casual cocktailjurken van het gelijknamige merk. Ondertussen wendde de AW22-collectie van Zimmermann zich tot het jaren zeventig-hippietijdperk met wijd uitlopende pijpen en veel kwastjes. De stijl was waarneembaar in de lange, zwierige jurken van het merk, compleet met bloemenprints die subtiel contrasteerden met paisley prints, zowel op gelaagde jurken of lange stijlen met zomen afgewerkt met pompons.Afhankelijk van welke print je kiest zijn er meerdere manieren waarop je een lange bloemetjesjurk kunt stylen. Als je voor de hippie-uitstraling van Zimmermann kiest, kun je de jurk combineren met een gilet met franjes, leren laarzen en een hoed met brede rand zoals typerend was voor de jaren zeventig. Als de print echter meer weg heeft van de opvallende bloemenmotieven van Richard Quinn, kies dan voor ‘colourblocking’, zoals een jack in een contrasterende kleur en een paar felgekleurde laarzen. Los van het type print, staat een lange jas altijd goed bij dit model. Voeg een dikke, korte trui eraan toe voor de koudere seizoenen en geniet het hele jaar door van dit item.De lange bloemetjesjurk zal altijd een centraal onderdeel blijven van de mode, elk jaar met nieuwe silhouetten, prints en textieltechnieken. Dit jaar is geen uitzondering. Het is een model dat een statement kan maken in elke collectie en het kan labels helpen iedere gewenste merkidentiteit of uitstraling te definiëren. Vergelijkbare artikelen zijn beschikbaar voor (pre)order in de FashionUnited Marketplace. Klik hier

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk . Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.