Item van de week: de lange cardigan

Wat het is:

Als er ooit een garderobe essentieel was dat het definitieve stuk was om het lenteseizoen in te luiden, dan is het wel de gezellige cardigan. Het is het perfecte overgangsstuk om je van de koudere seizoenen naar de warmere te brengen, met een pluizige laag die moeiteloos een outfit bij elkaar brengt. Dit geldt met name voor de versie van het kledingstuk die zo duidelijk aanwezig was in de SS24-collecties, de lange cardigan, te vinden in ontwerplijnen ergens tussen het zweven langs de knieën en het vegen over de vloer.

Michael Kors. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wilt hebben

Zoals eerder vermeld, kan de cardigan in feite fungeren als een tussenproduct, dat de drager tussen de uitersten van elk seizoen brengt als een overgangskledingstuk. Niet alleen dat, maar het ontwerp van het stuk maakt het ook mogelijk om bijna het hele jaar door te dragen, als een laag voor koelere zomeravonden of als extra padding voor de wintermaanden. Zo'n prestatie maakt het product tot een geweldig investeringsstuk voor inkopers, omdat het hen een item biedt dat typische seizoenen overstijgt en dus waar voor hun geld biedt.

Street One. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waar we het hebben gezien

De lange cardigan was te zien in zowel mannen- als vrouwencollecties, wat zijn status voor de komende periode bewijst. Een opvallende interpretatie van de look kwam in de vorm van verwilderde styling, compleet met rauwe randen en ongelijke vormen. Diesel ging hierin voorop, met een look die het distressed effect naar een nieuw niveau tilde. Loewe daarentegen nam de cardigan onder de avant-gardistische vleugel van het merk, waarbij gebruik werd gemaakt van een oversized breitechniek die het lichaam van het model verzwolg. Ondertussen hielden merken als Max Mara, Michael Kors en Dolce & Gabbana vast aan meer minimalistische ontwerpen, met draagbare stijlen die bijpassende sets leverden.

Comma. Credits: FashionUnited Marketplace.

Hoe te stylen

Zoals te zien is in de collecties van veel merken, is een moeiteloze maar modieuze manier om de lange cardigan te stylen, door deze te combineren met een bijpassende co-ord set, meestal bestaande uit gebreide shorts en een bralette of crop top die opgevijzeld kan worden met leren accessoires en sandalen met veters. Andere manieren om het stuk te verfraaien zijn onder andere het laag over een soortgelijke maxi-jurk te dragen, waardoor de cardigan van de schouder kan glijden en meer van de onderlaag kan onthullen om diepte te creëren. Als een casual look in gedachten is, kan de lange cardigan ook goed werken met loszittende pantalons of baggy jeans en een overhemd of zijden topje.

Poools. Credits: FashionUnited Marketplace.

De lange cardigan is een overgangsitem voor de garderobe dat het individu elk seizoen kan dragen, waarbij het zijn functie aanpast en eindeloze stylingopties biedt.

Karl Lagerfeld. Credits: FashionUnited Marketplace.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking: Veerle Versteeg.