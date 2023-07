Item van de week: de lange zwarte jas

Wat het is:

De naam zegt het al: de lange zwarte jas is een bovenkledingstuk dat in vele vormen te vinden is en afhankelijk van de eindgebruiker kan worden aangepast. Hoewel het kledingstuk een belangrijke trend was op de catwalks van FW23, is het nog steeds bijna het hele jaar door een consistente aanvulling op de garderobe, dankzij de neutrale kleur en de vaak standaard snit. Desondanks liepen de varianten van ontwerpers op de jas sterk uiteen, zowel qua vorm als materiaal. Sommigen kozen voor een cocooning silhouet, terwijl anderen voor een meer klassieke pasvorm gingen die een tijdloze aantrekkingskracht had.

Credits: Vero Moda

Waarom je hem wilt hebben:

Zoals gezegd is de lange zwarte jas een vast onderdeel van je garderobe dat nooit uit de mode raakt door zijn neutrale kleur en vaak draagbare en tijdloze vorm. Dit betekent dat elk herfst- en winterseizoen de jas relevant blijft voor meerdere consumenten, met alleen de snit en pasvorm die waarschijnlijk veranderen door nieuwe trends. Maar zelfs als deze kwaliteiten elk seizoen subtiel worden aangepast, zal de zwarte jas altijd in de smaak blijven vallen bij consumenten die op zoek zijn naar een item waar ze elk jaar naar terug kunnen grijpen.

Credits: Object Collectors Item

Waar we hem gezien hebben:

De lange zwarte jas was te zien in de collecties van meerdere ontwerpers voor FW23, maar ondanks zijn status als basisjas, nam hij toch verschillende vormen aan voor elke lijn. Een prominent kenmerk voor dit seizoen was het gebruik van overdreven schouder silhouetten, zoals te zien was in de jassen van Dolce & Gabbana, Givenchy en Victoria Beckham. Sommige ontwerpers, zoals Balenciaga en Alaïa, kozen ook voor cocooning silhouetten, terwijl anderen de voorkeur gaven aan getailleerde en getailleerde pasvormen, zoals te zien was in de collecties van Stella McCartney, Chanel en Courrèges. Ondertussen nam de zwarte jas bij Michael Kors een vorm aan die aan een cape doet denken, wat nog een alternatief bood voor de standaard look.

Credits: Stella McCartney

Hoe te stylen:

Met zijn neutrale kleur kan de lange zwarte jas worden gecombineerd met een breed scala aan kledingstukken, waardoor het een bovenkledingstuk is dat niet in één stijlcategorie valt. Maar ook al wordt de jas vaak beschouwd als een minimalistisch kledingstuk, dit betekent niet dat de manier waarop hij wordt gestyled ook zo moet blijven. Til het item naar een hoger niveau door tinten te gebruiken die contrasteren met het strakke zwart - een prestatie die kan worden bereikt door het gebruik van accessoires, zoals felrode hakken of een sjaal met kleurrijke print. Daarnaast kunnen metallic tinten ook meer spanning in de pasvorm brengen. Een zilveren jurk is bijvoorbeeld het perfecte kledingstuk om onder deze veelzijdige jas te dragen.

Credits: Burberry

De lange zwarte jas is een item dat niet mag ontbreken bij het samenstellen van een collectie aan bovenkleding: de jas heeft door het jaar heen een consistente aantrekkingskracht en kan niet worden beperkt tot één doelgroep. Als basisstuk blijft hij relevant in elk seizoen en komt hij altijd terug als de go-to keuze van bovenkleding.

Credits: United Colors of Benetton