Item van de week: de leather-look broek

Wat het is

De leather-look broek of broeken met leereffect zijn duidelijk een must-have voor het herfst/winter seizoen 2024. Ze waren zó prominent aanwezig op de modeweek-podia dat ze hun gebruikelijke 'edgy' dagkledingimago ontgroeiden en zowel dat als een meer formeel kledingstuk werden door de innovaties van merken die de look naar een hoger niveau tilden. Dit leidde tot variaties van mom jeans modellen tot veteruitlopende pijpen tot meer getailleerde vormen, waardoor de stijl een brede uitstraling kreeg.

Karl Largerfeld. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wilt hebben

In de koudere maanden zijn zulke broeken cruciaal voor de warmte, met alternatief leer als een prima isolatiemateriaal voor de drager. Zo is de leather-look broek zowel functioneel als warm én stijlvol, wat het aantrekkelijk maakt voor kopers die beide eigenschappen zoeken in hun garderobe. Daarbij was de aanwezigheid ervan dit seizoen kenmerkend door een brede variatie in vormen en snitten, waardoor de broeken verschillende categorieën overstegen. Dit maakt ze geschikt voor zowel avondkleding als formele gelegenheden, waarmee hun veelzijdigheid nog eens wordt benadrukt.

French Connection. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waar we het gezien hebben

Zoals genoemd, waren de broeken met leereffect overal deze komende herfst/winter. Stijlen varieerden van compleet met veters aan de voorkant, zoals gezien bij Dilara Findikoglu, tot strakkere, meer gestroomlijnde modellen, zoals de turquoise moederjeans van 16Arlington. Sommige bleven dichter bij de rockfundamenten van de lederen broek, zichtbaar in de collecties van Knwls en Huishan Zhang, die beiden materialen met een heavy stone-washed look boden. Marques’Almeida presenteerde ook een stijl die deed denken aan motorrijden, met het gebruik van gespen en opvallende ritsen.

Dorothee Schumacher. Credits: FashionUnited Marketplace.

Hoe te stylen

Deze rock/motor stijl kan geschikt zijn voor het samenstellen van een outfit, als de consument openstaat voor zo’n look. Laat je inspireren door vroegere decennia, door ruige vesten te dragen onder oversized leren jassen, een look die afgerond kan worden met robuuste laarzen. Voor een meer casual benadering van de broek met leereffect, combineer je deze met een grofgebreide trui en een lange camelkleurige jas. Deze outfit kan worden afgerond met zowel eenvoudige sneakers als sandaalhakken, afhankelijk van de vereiste gelegenheid.

Pieces. Credits: FashionUnited Marketplace.

De broeken met leereffect zijn een praktische maar modieuze toevoeging aan de wintergarderobe die zich heeft aangepast om diverse categorieën te omvatten, waardoor ze breed aantrekkelijk zijn. De toegenomen beschikbaarheid van diervriendelijke alternatieven biedt kopers bovendien een optie die past bij hun waarden, wat zorgt voor een ethisch-verantwoorde koopbeslissing.

Humanoid. Credits: FashionUnited Marketplace.