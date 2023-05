Item van de week: De leren jas‌

Wat het is:

De trenchcoat is een populair silhouet dat de seizoenen en tijdperken heeft overstegen en nog steeds actueel is. Voor het komende herfst-winterseizoen 2023 heeft hij echter een update gekregen in de vorm van een aanpassing in materiaal - met name door het gebruik van leer of leer alternatieven. Veel ontwerpers hebben de jasvorm overgenomen voor hun catwalkcollecties en experimenteren met het materiaal om unieke vormen en abstracte silhouetten te creëren. De stijl is ook al eerder een hit gebleken in pop culture, waar hij in talrijke films is verschenen, waardoor het een opvallend item is geworden voor vele generaties.

Image: HE

Waarom je het wil hebben:

De trenchcoat blijft een populaire aanvulling op de garderobe in elk seizoen. Het leren materiaal van de stijl is een meer gedurfde variant op de look, en daarom wordt die gedragen door mensen die bereid zijn om uit hun comfortzone te stappen. Hoewel veel versies inderdaad een trendy, modebewuste uitstraling hebben, heeft de toenemende populariteit van het kledingstuk ook gezorgd voor een versie voor de "veiligere" consument, waardoor die een breder publiek aanspreekt. Bovendien hebben recente ontwikkelingen ook de toegankelijkheid van leer alternatieven versneld, wat betekent dat er een breder scala aan diervriendelijke opties beschikbaar is.

Image: Yvette Libby N'Guyen Paris

Waar we het hebben gezien:

De lange leren jas was dit seizoen bijna overal te zien, waardoor het een van de populairste bovenkledingstijlen was op de FW23-catwalks. Veel jassen hadden de vorm van een topcoat, zoals bij Palm Angels, Givenchy en Christian Dior, allemaal met loszittende silhouetten met ronde schouders. Een andere geliefde stijl was die van de trenchcoat, waarmee ontwerpers als Ferragamo, Hermès en Ann Demeulemeester speelden. Andere ontwerpers gebruikten de leren jas om te spelen met textuur en functie. Merken als Lanvin, Prada en Victoria Beckham verwerkten slangenprint in hun stijlen, terwijl anderen zoals Alexander McQueen en Junya Watanabe oversized zakken en ritsdetails toevoegden.

Image: Madewell

Hoe je het moet stylen:

Een leren jas is een statement piece op zich, die vaak een look maakt en tot leven brengt. De stijl kan ook worden aangepast aan de drager, met de meer gedurfde silhouetten die de mogelijkheid bieden om er een even gewaagde outfit onder te dragen. Dit kan een zwevende maxi-jurk zijn, met een contrasterende trui of een jeans met print en een bijpassend overhemd. Het kledingstuk kan ook voor dagelijks gebruik geschikt zijn, het kan gemakkelijk gecombineerd worden met een eenvoudige jeans of een losse broek en een t-shirt, terwijl je de look toch kunt aankleden om een casual garderobe op te waarderen.

Image: Axel Arigato

De leren jas is een popcultuur icoon in de modewereld, verschenen in decennia aan film, waardoor het een populaire toevoeging aan een garderobe is. Recente ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de jas toegankelijk is geworden in diervriendelijke alternatieven en ook nieuwe vormen om een bredere kopersgroep aan te trekken.

Image: Le Slap