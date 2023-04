Item van de week: De ‘leren’ jurk

Wat het is:

De "leren" jurk keert terug op de voorgrond van de mode, zij het in alternatieve, next gen materialen die de stijl een moderne twist geven. Dit komt doordat consumenten de standaard leersoorten links laten liggen en op zoek gaan naar diervriendelijke en milieubewuste producten, in overeenstemming met hun steeds veranderende waarden. Hierdoor zijn zowel ontwerpers als merken overgestapt op deze vorm van productie om tegemoet te komen aan het winkelend publiek, waardoor de breedte van deze kledingstijl toeneemt en er meer opties ontstaan voor de bewuste consument.

Beeld: French Connection

Waarom je hem wilt hebben:

Hoewel een jurk in het algemeen misschien niet direct een go-to is voor het FW23-seizoen, zal de stijl in een leren uitvoering waarschijnlijk wel voldoen, aangezien zelfs het imitatiemateriaal geschikt blijft voor kouder weer. Met dit in gedachten is het kledingstuk een vaste waarde voor de herfst- en wintermaanden, die vaak terugkeert in de winkels als een voor het weer geschikte laag die on-trend en in de mode blijft. Merken passen de look ook aan om zowel jongere als oudere generaties aan te spreken, met kortere, op Y2K geïnspireerde looks voor Gen Z, terwijl andere stijlen variëren van bescheiden midi-lengtes tot overhemdjurken met knopen.

Beeld: Ella by Rafaella

Waar we het gezien hebben:

Terwijl winkeliers in de grote winkelgebieden zich richten op leeralternatieven, kozen sommige merken tijdens de modeweek nog steeds voor het echte werk. Proenza Schouler toonde een fascinerende iteratie in een empire-jurk in opvallend rood die de catwalk in New York domineerde. In dezelfde stad toonde ook Brandon Maxwell een leren japon met uitsnijdingen en een uitlopende rok. Ondertussen wikkelde de jurk van Altuzarra zich rond het lichaam en vormde vervolgens een geknipt silhouet. In Milaan nam Bottega Veneta een nauwaansluitende vorm aan met een lage taille en een volle rok, terwijl Dilara Findikoglu in Londen een korsetjurk met rits presenteerde, compleet met kanten zijkanten.

Beeld: Wolford

Hoe te stylen:

De leren jurk, hoewel een kledingstuk dat goed op zichzelf staat, kan worden aangevuld met eenvoudige accessoires. Voeg gelaagde kettingen toe met bijpassende ringen en armbanden om de outfit tot leven te brengen. Een crossbody of clutch tasje in een contrasterend materiaal kan voor praktische redenen toegevoegd worden. Om de outfit op te leuken kiest u voor veterschoenen of -hakken. Voor een casual uitstraling kan een eenvoudig paar sneakers ook. Draag een oversized trui of een overhemd met knopen eronder voor meer diepte en in de koudere seizoenen kan een lange jas of een bomberjack voor extra warmte zorgen.

Beeld: Summum

Omdat de smaak van klanten steeds milieubewuster en diervriendelijker wordt, is het gebruik van leer aangepast om aan deze eisen te voldoen. Dit heeft de ontwikkeling van alternatieve leren stukken, zoals de jurk, op de voorgrond geplaatst, met stijlen in dit nieuwe materiaal die zich snel beginnen uit te breiden.

Beeld: Karl Lagerfeld