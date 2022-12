Item van de week: De leren rok

Wat het is:

Leren rokken voor lente/zomer 2023 varieerden van strakke, knielange kokerrokken tot gewaagde, op motorrijders geïnspireerde mini's, waarmee de stijl een prominente rol vervulde in de shows voor het komende seizoen. Terwijl sommige merken en ontwerpers vasthielden aan de standaard van dierlijk leer, kozen andere voor diervriendelijke varianten van het materiaal, waardoor de productcategorie verbreedde. Rokken waren niet alleen prominent aanwezig op de catwalks, maar ook in streetstyle looks buiten de shows om, wat de plaats van de rokstijl voor SS23 alleen maar verder benadrukte.

Image: By-Bar Amsterdam

Waarom je het wilt hebben:

Hoewel leer misschien niet de typische stof bij uitstek is voor warmer weer, bestonden de leren rokken van dit seizoen vaak uit dunne materialen en korte zoomlijnen, die het item geschikter maken voor warmer weer. De leren rok op zich is een standaard kledingstuk dat regelmatig terugkeert in een nieuw jasje. Dit betekent dat shoppers het item vaak kopen als een langetermijninvestering die ze jaar na jaar kunnen dragen. Bovendien zijn een aantal merken begonnen diervriendelijke of 'duurzame' varianten van het ontwerp in hun aanbod op te nemen, waardoor een bredere groep consumenten toegang krijgt tot het kledingstuk.

Beeld: The Kooples

Waar het is gespot:

Leren kokerrokken waren populair op de catwalks. Bottega Veneta en Mônot boden strakke, silhouet-knellende ontwerpen aan. Deze vormden een groot contrast met de kleine, riemachtige rokjes van een aantal merken en ontwerpers, waaronder Isabel Marant, die koos voor een metallic zilverkleurig materiaal, en Versace, die invloeden putte uit een mix van zowel 'biker'- als 'barbiecore'-trends. Op een meer punkachtige manier presenteerde ook Natasha Zinko leren rokken, zij het met veiligheidsspelden en uitgesneden details die contrasteerden met de slanke, bedrukte shirts waarmee ze gepaard gingen.

Beeld: Anotherwoman

Hoe je het moet stylen:

Leren rokken zijn een item dat veel stylingmogelijkheden biedt, afhankelijk van het weer natuurlijk. Passend bij de 'biker'-trend van het komende seizoen kunt u de rok combineren met een oversized bikerjack voor een leer-op-leer look. Het materiaal kan ook goed samengaan met contrasterende stoffen, zoals distressed denim of zijdeachtige blouses, die beide de stoere buitenkant van de leren rok aanvullen. Zijden of bedrukte shirts helpen verder om de look een zachtere uitstraling te geven, terwijl distressed elementen of opgeknipte ontwerpen een beetje edge aan het stuk geven. Voor kouder weer voeg je een oversized trui en een lange jas toe om de rok het herfst/winterseizoen in te trekken.

Beeld: Karl Lagerfeld

Als een gevestigd garderobe stuk is de leren rok een item dat bijna elke klant met een gerust hart kan kopen, wetende dat het de komende jaren in stijl zal blijven. In SS23 past de rok zijn vorm aan op basis van de huidige trends, zij het in stijlen die ook in de loop van de seizoenen in de smaak zullen vallen.

Beeld: Alter Ego

Vergelijkbare artikelen zijn beschikbaar voor (pre)order in de FashionUnited Marketplace. Klik hier.

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de modebranche? Meld u dan aan voor de FashionUnited newsletter!

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk.