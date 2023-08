Item van de week: de leren sandaal

Wat het is:

Een van de meest opvallende schoenentrends voor herenmode SS24 was die van de leren sandaal, gesierd door modellen op bijna elke catwalk van een luxe ontwerper. Deze gestroomlijnde schoenenstijl kon worden gecombineerd met zowel scherpe maatpakken als met meer casual looks, waardoor die geschikt is voor verschillende gelegenheden. De nadruk op een dergelijk item dit seizoen is te herleiden naar het feit dat luxemerken hun vakmanschap en ambachtelijke luxe willen uitdragen. Het is dan ook geen verrassing dat leren sandalen op de catwalk te zien zijn als een manier om dit te versterken.

Timberland. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wil hebben:

De leren sandaal is een onmisbaar item voor de lente/zomer en biedt mannen een elegante maar ademende schoen voor de warmere maanden. Zoals gezegd is de huidige nadruk op de stijl grotendeels te danken aan de voortdurende voorkeur voor vakmanschap bij de designermerken, die allemaal hun erfgoed op dit gebied benadrukken in lijn met de toenemende interesse van consumenten in dergelijke onderwerpen. Door te kiezen voor varianten van hoge kwaliteit, wordt de levensduur van de schoen versterkt, waarbij de schoen een goede investering is die shoppers jaar na jaar kunnen dragen.

Burberry. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waar we het hebben gezien:

Leren sandalen waren te zien op een groot aantal verschillende catwalks, waardoor ze een onmisbaar stuk schoeisel zijn geworden voor SS24. Bij Dries Van Noten was de look te zien in minimalistische slip-on varianten met brede voetbanden of teenslipperachtige silhouetten. Het was echter Ludovic de Saint Sernin die de gereduceerde look nog verder naar voren bracht, met eenvoudige dunne bandjes over de brug van de voet. MCM, aan de andere kant, moderniseerde de schoen met opgebolde bandjes compleet met metalen versieringen en logoprints. Ondertussen hielden merken als Ralph Lauren en Hermès vast aan de klassiekers, met gespen en gekruiste details.

Kenneth Cole. Credits: FashionUnited Marketplace.

Hoe te stylen:

De leren sandaal is strak genoeg om te dragen bij formele kleding, maar ook comfortabel en draagbaar genoeg voor een casual dagje uit. De stijl is geïnspireerd op de catwalks van SS24 en kan worden gecombineerd met op maat gemaakte pakken - een lange broek en een losvallende button-up in subtiele tinten - waardoor het de perfecte schoen is voor zomerse gelegenheden. Het item kan daarentegen ook gedragen worden met casual shorts en een polo, wat een verhoogde schoenoptie biedt die nog steeds geschikt is voor een standaard dagje uit.

Vagabond. Credits: FashionUnited Marketplace.

Als basisschoen voor zomerse dagen is de leren sandaal een terugkerend stuk in de herengarderobe, geliefd vanwege zijn typisch ambachtelijke productie en zijn strakke, comfortabele stijl. Dit seizoen was het echter het vakmanschap dat het voortouw nam, omdat de vraag van de consument naar traditionele productie duidelijker is geworden in de luxesector.

Bugatti. Credits: FashionUnited Marketplace.