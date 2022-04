Item van de week: de losvallende jeans

Wat het is:

Losvallende jeans hadden een sleutelfunctie in de mode van de jaren negentig, met een rol in een reeks subculturen, met name hiphop, als broekmodel bij voorkeur. De losse pasvorm heeft meestal een ruim zitvlak, knieën en bovenbeenomvang met een wijde snit die vaak zeer comfortabel is. In die tien jaar is de stijl synoniem geworden met tieners in crisis en een zekere opstandigheid in de industrie, verbonden met sociale bewegingen die gedreven werden door muziek. Net als veel stijlen uit de jaren negentig maakt dit spijkerbroekmodel nu zijn grote comeback met moderne interpretaties van de ruimvallende pasvorm, en wederom slaat dit aan bij een jongere generatie consumenten die op zoek zijn naar retro trends.

Foto: Levi's

Waarom je het wilt hebben:

De losvallende jeans heeft de mom jeans en de skinny jeans van hun troon gestoten. De twee stijlen die eens zo populair waren zijn in feite ‘gecanceld’ door GenZ-ers, en de losse jeans staat opnieuw in de schijnwerpers als een van de meest populaire modellen. De look is zowel bij celebrities als influencers geliefd als modieus statement item dat niets inlevert op comfort en veelzijdigheid. Zijn aanwezigheid in de mode wordt ook gekenmerkt door de vele ongebruikelijke versies van de broek, waardoor het niet alleen in eenvoudige vorm verkrijgbaar is maar ook met patchwork denim, versieringen en distressed elementen. Terwijl de look het afgelopen jaar een vaste plek heeft veroverd, suggereert zijn aanwezigheid in de collecties van najaar/winter 2022 dat het model nog lang niet uit de mode raakt en nog veel zal worden gedragen door consumenten.

foto: Nudie Jeans

Waar is het gespot:

De losvallende jeans zagen we in enorm veel verschillende najaar-winter 2022 modeshows, wat het de meest populaire denim look van het seizoen maakt. Terwijl Missoni en Versace kozen voor een eenvoudiger, gestroomlijnd ontwerp, kozen andere merken, zoals MGSM en Blumarine, voor een gewaagdere benadering, met opvallende versieringen, felle kleuren en gedeconstrueerde vormen. Palm Angels en Diesel kozen ook voor de losse pasvorm, beiden met zwaar distressed jeans. Diesel paste de verfomfaaide techniek zelfs toe op de tailleband en zoom. Ook Annakiki gaf in een aantal ontwerpen de voorkeur aan de gescheurde look maar experimenteerde ook met losse jeans met subtiele cargo-elementen, zoals grote zakken op de pijpen.

Foto: J.Lindeberg

Hoe je het moet stylen:

De losvallende jeans is een gemakkelijk, ontspannen model, perfect voor alledaags comfort gecombineerd met een ruimvallende trui, oversized T-shirt en sneakers – net als in de jaren negentig. Of maak gebruik van de flatteuze pasvorm door de spijkerbroek te dragen met een nauwsluitende top met opvallende, kleurrijke print, wat mooi contrasteert met de ruimvallende vorm. Voor een meer geklede look kun je de jeans combineren met enkellaarzen met een hak, een oversized blazer en een glinsterende top, of trek een kort denim jack erover aan voor een denim-op-denim look. Welke stijl je ook kiest, de losvallende jeans is een gemakkelijk te stylen, moeiteloos item dat altijd goed staat en je de vrijheid geeft om te experimenteren met je persoonlijke stijl.

Foto: Noisy May

Foto: Scotch & Soda

Binnen de voortdurend toenemende aantal retro modestijlen die door Gen Z-klanten wordt overgenomen staat de losvallende jeans aan de top als een eenvoudig maar effectief mode-item dat zowel veelzijdig als modieus is. Zijn zichtbaarheid op de catwalk, online en in het straatbeeld maakt het een van de populairste spijkerbroekmodellen van het komende seizoen en dat zal waarschijnlijk lange tijd zo blijven.

