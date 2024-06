Item van de week: de matrozentrui

Wat het is

Voor het seizoen AW24 leken ontwerpers te verlangen naar de volle zee. Dit werd weerspiegeld in de toevloed van marine-achtige ontwerpen die gedurende het seizoen op de catwalk werden gedragen, waarbij vooral de zeemanstruien favoriet waren onder de deelnemers aan de modeweek. De zeemanstrui werd oorspronkelijk ontworpen als laagje voor vissers bij koud weer, maar is in de loop der tijd steeds vernieuwd, hoewel de meeste versies trouw zijn gebleven aan het originele ontwerp. Dit bestaat meestal uit een ronde hals of een gevouwen kraag met een sluiting, naast herkenbare details zoals een gestreept patroon, gouden knopen of elleboog-/schouder patches.

Waarom je het wilt hebben

Net als veel andere kledingstukken die van werkkleding geëvolueerd zijn tot modekleding, is de zeemanstrui een kledingstuk dat voortdurend in de mode is en bijna elk jaar terugkeert naar het hoogtepunt van de mode vanwege zijn klassieke uitstraling en praktische eigenschappen. Dit geldt met name voor het herfst/winterseizoen, wanneer dikkere gebreide kleding meer een 'must-have' wordt in garderobes, omdat consumenten op zoek gaan naar functionele lagen. Het klassieke ontwerp van breigoed zorgt er echter voor dat het lang meegaat en biedt dragers een moeiteloos stijlvol basisstuk dat dagelijks gedragen kan worden, zonder grenzen van geslacht of categorie.

Waar we het hebben gezien

Zoals gezegd leunden ontwerpers voor het komende seizoen zwaar op de maritieme esthetiek voor veel van hun collecties en verweefden ze de zeemanstrui in hun collecties. Interpretaties van de stijl varieerden echter niet veel, waarbij degenen die het gebreide kledingstuk adopteerden grotendeels vasthielden aan het originele silhouet. Zo presenteerden onder andere Wales Bonner, Gucci en S.S. Daley marineontwerpen met grote, gevouwen kragen waarbij de enige bepalende details te zien waren in metallic borduursels of contrasterende kleuren. Emporio Armani en Sandy Liang brachten het ontwerp op het gebied van bovenkleding, met marineachtige bomberjacks in een vergelijkbare vorm, versierd met een corsage of lineaire details.

Hoe te stylen

Qua styling kan de marinetrui moeiteloos worden gecombineerd met jeans en sneakers voor dagelijkse kleding, waardoor het een gemakkelijke, cleane look is voor wie zoiets wil bereiken. Er zijn echter manieren om sterk te leunen op de marinestijl en toch dicht bij een modieuze outfit te blijven. Voeg de trui toe aan een crèmekleurige of marineblauwe broek met wijde pijpen en zet het thema voort door te kiezen voor witte sneakers en een bijpassende hoed. Een alternatief om de look te accentueren is een denim kokerrok of getailleerde broek, gecombineerd met puntschoenen en een leren tas.

Als zoveelste modegerichte ontwikkeling in het werkkledingsegment heeft de zeemanstrui zijn oorsprong achter zich gelaten en is nu een basisstuk in de garderobe voor mensen die op zoek zijn naar een kledingstuk dat trends overstijgt en een bredere weerklank vindt.

