Item van de week: De mesh top

Wat het his:

Mesh tops zagen we dit jaar overal op de catwalks in verschillende vormen waarbij ontwerpers gebruik maakten van delicate lente/zomer-stoffen, vaak voorzien van een print. De stijl zien we in crop tops, T-shirts en blouses met knoopsluiting, in kleurrijke prints en getinte kleurvlakken, of in ingewikkelde geborduurde ontwerpen. Sommige versies voor het komende seizoen bestonden ook uit geplooide details, waardoor de stukken een dynamische textuur krijgen, een aansluitende pasvorm en verstelbare opties. Daarnaast kwam de stijl met name voor in de mannenmodecollecties voor SS23, omdat ontwerpers de grenzen van geslacht blijven verleggen.

Foto: Ned Dutch Fashion Design

Waarom je het wilt hebben:

De mesh top is een verlengstuk van de lingerie-als-bovenkleding trend waarbij bh’s, hemdjes en broekjes werden gedragen als dagelijkse kleding. Met de stijging van temperaturen zullen consumenten op zoek gaan naar stukken die zowel flatteus als verkoelend zijn, en de mesh top biedt daarnaast ook voldoende mogelijkheden om te experimenteren met je outfit, zelfs in de warmste omgevingen. De stof spreekt consumenten met name aan als een soepelvallende, maar toch bescheiden alternatief met de mogelijkheid om het in te lagen te dragen en er naar je eigen smaak mee te spelen.

Foto: Na-kd

Waar is het gespot:

Doorschijnende stukken waren een opvallende trend in de SS23-collecties waarin allerlei versies, van glanzende materialen tot kanten applicaties tot hemdjes van net, de revue passeerden. Voor Laquan Smith waren meshstoffen een basiselement in de collectie, waarin opvallende kleuren werden toegepast in een scala aan aansluitende silhouetten. Tanktops van mesh en net waren populair bij merken als Celine, Zegna, Wooyoungmi en Theophilio, waarbij elk merk gebruik maakte van de stijl in mannenmodecollecties die de gendernormen verlegden. Ondertussen kozen Dolce & Gabbana en Ferragamo voor slanke, vrouwelijke snitten van delicate stoffen die zich om het lichaam wikkelden en opvallende vormen creëerden.

Foto: ICNK Amsterdam

Hoe moet je het stylen:

De mesh top maakt experimenteren met vorm mogelijk met diverse mogelijkheden voor de drager om verschillende outfits te creëren. Als het afzonderlijk wordt gedragen kunnen vrouwen de top het beste paren met een eenvoudige bralette in een kleur die het beste past bij de kleuren van de top. Voor een dagelijkse look kan de top met jeans met een hoge taille en laarzen worden gecombineerd, of met een rok en glinsterende accessoires voor een eenvoudige look voor de avond. Ook kan de top als laagje worden gedragen, hetzij met oversized blazers, zijdeachtige blouses of hemdjes met smalle bandjes, waardoor diepte en variëteit ontstaat.

Foto: No Name

Hoewel consumenten de mesh top aanvankelijk wellicht als gewaagd kledingstuk zullen beschouwen, zal deze trend in SS23 meerdere vormen aannemen en daardoor een breder publiek aanspreken. Door klanten een blik te geven in de vele manieren waarop het stuk kan worden gedragen zullen ze sneller bereid zijn ermee te experimenteren als de warmere seizoenen naderen.

Foto: The Kooples

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk . Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.