Item van de week: de metallic bikini

Understatement.

Karl Lagerfeld.

Wolford.

Agent Provocateur.

Madewell.

Kerstmis mag dan net achter de rug zijn, de modecyclus stopt nooit en daarom moeten we vooruitkijken naar wat komen gaat, want de seizoenen naderen ons snel. En er gaat niets boven het nieuwe jaar inluiden met een metallic bikini... Bij alle variaties van badmodeweek over de hele wereld vielen metallic materialen en glanzende stoffen op tussen de collecties en gaven ons een kijkje in wat we de komende maanden kunnen verwachten van de strandkleding van trendsetters. De materiaalkeuze geeft zwemkleding een futuristische flair en maakt de mogelijkheid om te glanzen waterbestendig.Metallic badmode spreekt de feestgangers onder ons aan en veel van de ontwerpen die gebruik maken van dit materiaal bevestigen dit punt nog eens. Nu merken en winkeliers hun collecties voor het festivalseizoen beginnen uit te zoeken, is het noodzakelijk dat deelnemers aan dergelijke evenementen de optie hebben om helemaal los te gaan en deze bikinistijl is hiervoor zeer geschikt. Het kledingstuk kan echter ook aantrekkelijk zijn voor diegenen die gewoon op zoek zijn naar een fashion-forward strandstijl omdat veel varianten van deze look ook in meer comfortabele silhouetten verkrijgbaar zijn die zowel functionaliteit als stijl bieden.Metallic bikini's waren overal te zien op verschillende internationale 'swim weeks', en waren voornamelijk favoriet bij badmodemerken die neigen naar feestelijke stijlen. OMG Swimwear, bijvoorbeeld, bood een glanzend, strapless tweedelig stuk met gerimpelde zoom en een kralen taille. Axil Swim en Luli Fama, daarentegen, verwerkten een visschubachtig patroon in hun reflecterende tinten en leunden daarmee sterk op de zeemeermin trend die dit seizoen is ontstaan. Het baanbrekende Namilia, dat het internet al veroverde, presenteerde ook sprankelende bikini's voor haar eigen badmodelijn, waarvan er een was gebaseerd op de iconische Birkin als inspiratiebron voor de vorm van zowel het bovenstuk als het broekje.Ondanks het feit dat bikini's meestal worden gebruikt in omgevingen waar ze er doorgaans alleen voor staan, is het nog steeds mogelijk om ze te stylen tot het punt waar water in het spel komt. Netjes of zijdeachtige sarongs zijn hier een goede keuze, zodat dragers ze gemakkelijk kunnen verwijderen en opbergen voor elke zwembad- of stranddag. Om de look wat op te fleuren, kan de consument ook een paar verrassende trends van de catwalk volgen. Veel van die trends hadden te maken met het integreren van "cowgirl"-stukken in de outfit, waarbij laarzen en hoeden in Western-stijl werden gecombineerd met bikini's om een alternatief te bieden voor de typische strandkleding.De metallic bikini lijkt misschien een gewaagde toevoeging aan je strandtas, maar het is een leuke manier om een fashion statement te blijven maken in omgevingen buiten de dagelijkse routine.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking: Veerle Versteeg.