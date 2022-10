Item van de week: de metallic kleur

Wat het is:

Metallic kledingstukken waren een populaire toevoeging aan de lente/zomer 2023-modeshow tijdens de maand van Fashion Week. Van elegante pakken tot gestructureerde jurken, werd er veelvuldig geëxperimenteerd met deze trend. Metallic weefsels zijn anorganische stoffen en maken vaak gebruik van combinaties van metalen en niet-metalen elementen. Het resultaat is een stof die vaak gemakkelijk kan worden gemanipuleerd, vandaar dat zijn aanwezigheid in designercollecties vooral bestaat uit voorgevormde vormen en silhouetten. Detailhandelaren uit de grote winkelstraten hebben echter voor een meer toegankelijke aanpak gekozen, met artikelen die geschikt zijn voor dagelijkse kleding en een must-have voor dit seizoen.

Beeld: Scotch & Soda

Waarom je het wil:

Terwijl metallic stoffen een leuke toevoeging aan de garderobe zijn, zijn ze vaak lastig te verkopen aan consumenten die liever geen risico’s nemen in de mode. Dit seizoen is er echter een groot aantal ontwerpers dat ermee experimenteert en detailhandelaren die het in hun assortiment opnemen, en daarom zijn er ook een aantal stukken die wat draagbaarder zijn en dus ook gemakkelijker te stylen. Desalniettemin is dit een stof die de gewaagdere modeliefhebber het meest aanspreekt en die dit soort consumenten voor zich wint door middel van trendy styling. De aanwezige stukken hebben ook een update ondergaan en zijn dus wat moderner dan de metallic trends uit het verleden.

Voor SS23 zagen we metallic tinten vooral terug in de mannenmodecollecties, toegepast in maatwerk stukken en accessoires. Het materiaal was te zien in meerdelige pakken in de shows van Giorgio Armani, Vtmnts en Bianca Saunders, waarbij alle drie kozen voor opvallende zilveren metallic tinten in volledige sets. Deze iriserende metallic kleur werd door ontwerpers als Rick Owens en David Koma toegepast in complete pakken van dezelfde stof. In de damesmode kreeg deze normaal gesproken harde kleur een vleugje vrouwelijkheid. Simone Rocha vertoonde complexiteit met een geplooid silhouet, terwijl Isabel Marant de stof gebruikte voor korte shorts en glanzende, nauwsluitende jurken.

Beeld: Stella McCartney

Hoe je het kunt stylen:

Metallic tinten werken het beste in blokken kleur die de tonen complementeren die waarneembaar zijn in de spiegeling van het artikel. Zo vertonen zilveren metallic tinten vleugjes roze en blauw, kleuren die dan in de rest van de look kunnen worden toegepast. Metallic broeken kun je het beste combineren met gekleurde overhemden of T-shirts, of eenvoudige witte tops om het metallic aspect meer te benadrukken. Ook kun je voor een complete metallic look gaan met een jasje in een bijpassende stof voor een gedurfder, opvallend ensemble. Metallic jurken kunnen anderzijds als zelfstandige items worden gedragen, met bijpassende eenvoudige accessoires en schoenen.

Beeld: Comma

Metallic is een gewaagde stoffenkeuze die populair is gebleken onder ontwerpers voor het komende seizoen. Doordat detailhandelaren wat draagbaardere versies van deze trend voeren, is deze stof gestaag een vast onderdeel van de garderobe geworden van de trendbewuste consument.

Beeld: Scotch & Soda

