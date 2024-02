Item van de week: de micro short

Wat het is

Maak plaats Miu Miu minirokjes, deze zomer draait het allemaal om de micro short. De piepkleine hotpants stonden centraal in de collecties van SS24, sommige in nauwelijks zichtbare modellen, andere met retro-geïnspireerde tailles. Terwijl celebs vorig jaar al het vuur van de microshorts aanwakkerden, wijst hun overheersende aanwezigheid op de catwalk voor het komende seizoen alleen maar op hun groeiende invloed voor het komende jaar, nu ze in al hun zwierige en pikante vormen hun weg beginnen te vinden naar de winkelstraten.

Adidas. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wilt hebben

De ultrakorte tienertrend komt waarschijnlijk als tegenhanger van de alom populaire 'micro mini' die het afgelopen jaar de collecties overspoelde en lijkt een evolutie van deze manier van kleden die het zelfvertrouwen bevordert. Deze trend wordt toegejuicht door vrouwen die zelf de controle over hun lichaam nemen en zich kleden op een manier waarbij ze zich prettig voelen, een culturele mentaliteit die de afgelopen jaren alleen maar is gegroeid en die ook in de toekomst zal aanhouden. Dit maakt de micro short tot de perfecte aanvulling op de zomergarderobe van dit jaar en biedt shoppers een verfrissend en trendy item voor in hun vakantiekoffer.

Levi's. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waar we het gezien hebben

Het assortiment micro shorts was enorm voor SS24, en de look was dan ook te zien op een groot aantal catwalks in elke grote modestad. De broekjes verschilden ook sterk in stijlen en materialen. Leren en PVC-achtige uitvoeringen, bijvoorbeeld, konden worden gespot in de collecties van Isabel Marant, Chloé, Egonlab en Laquan Smith, de laatste twee boden zulke minuscule silhouetten aan dat de voering eronder uit waaide. Andere merken gaven de voorkeur aan co-ord setjes voor hun eigen interpretaties. Alexander McQueen toonde een gestructureerd denim jasje bij zijn shorts, die van Victoria Beckham werden gecombineerd met een bijpassende oversized roze blouse en bij Christian Cowan werd diens pluizig-gezoomde look gecombineerd met een bustier en lange blazer.

Noisy May. Credits: FashionUnited Marketplace.

Hoe te stylen

Co-ord setjes zijn inderdaad een moeiteloos stijlvolle manier om de micro shorts toe te passen. Of het nu gaat om een aansluitend jasje of een zwierige blouse, de outfit zal altijd samenkomen op een manier die helemaal in de mode is en perfect voor een strandvakantie. De look kan verder naar een hoger niveau worden getild met behulp van strakke laarzen tot aan de knie – zoals gezien bij de styling van Alexander McQueen – of de nog meer zomerse geschikte sandalen met bandjes, die aanwezig waren op de catwalk van Chloé. Als alternatief waren avant-gardistische blouses ook populair als bovenkledij, variërend tussen nauwsluitende pasvormen en dramatische proporties.

Blutsgeschwister. Credits: FashionUnited Marketplace.

Dit jaar is klaar om het jaar van de micro shorts zomer te worden. Deze natuurlijke evolutie van de minitrend heeft de wereld van beroemdheden al in zijn greep en nu winkeliers hun winkel collecties beginnen samen te stellen, zullen de shorts een vaste waarde worden in de vrijetijdskast.

Lili Sidonio. Credits: FashionUnited Marketplace.